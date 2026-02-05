«Индид» и UserGate представили совместное решение для безопасного удаленного доступа

Компания «Индид», разработчик комплекса продуктов в области защиты айдентити, и UserGate, российский разработчик решений по информационной безопасности, объявили об успешном тестировании на совместимость межсетевого экрана следующего поколения UserGate NGFW и облачной системы многофакторной аутентификации (MFA). Технологическая интеграция сервисов направлена на повышение уровня защиты VPN-доступа, а именно Remote Access VPN, с использованием удаленного доступа UserGate Client, а также на снижение рисков компрометации учетных данных при удаленном подключении к корпоративным ресурсам.

Совместное применение облачного сервиса MFA с UserGate NGFW и UserGate Client обеспечивает централизованное управление процессами аутентификации и позволяет организовать безопасный доступ при подключениях как из внутренней сети, так и через виртуальные частные сети (VPN), что особенно актуально для организаций с распределенной инфраструктурой и гибридным форматом работы. Даже в случае компрометации пароля злоумышленник не сможет получить доступ к корпоративным ресурсам без прохождения второго фактора аутентификации.

Компании, внедряющие межсетевой экран UserGate NGFW для контроля доступа к сети, получают дополнительный уровень защиты — механизм многофакторной аутентификации, реализуемый с помощью облачного сервиса MFA от «Индид». В качестве первого фактора применяется доменный пароль пользователя, а вторым фактором может выступать один из поддерживаемых способов подтверждения личности, включая одноразовые коды (e-mail, Telegram, SMS, TOTP), push-уведомления через мобильное приложение Indeed Key и Telegram, а также использование аппаратных токенов. Такой подход обеспечивает дополнительный уровень защиты и позволяет адаптировать механизм аутентификации под требования конкретной организации и действующие политики информационной безопасности. Проверка доменных учетных данных выполняется по протоколу LDAP, что упрощает настройку решения и снижает требования к существующей ИТ-инфраструктуре.

«Удаленный доступ остается одним из главных вызовов безопасности для корпоративной инфраструктуры. Мы объединяем усилия с компанией UserGate, чтобы гарантировать нашим клиентам максимально высокий уровень защиты их сетевого периметра. Интеграция нашего облачного сервиса MFA с UserGate NGFW и UserGate Client предоставляет организациям комплексное решение для защиты их сетевого периметра, позволяет заказчикам усилить защиту VPN-подключений благодаря надежным и гибким инструментам многофакторной аутентификации», — отметил Андрей Лаптев, директор департамента продуктового развития «Индид».

«UserGate Client — решение “3 в 1”, которое позволяет организовать удаленный защищенный доступ по принципу нулевого доверия (Zero Trust). Программное обеспечение имеет прочную интеграцию с нашим флагманским продуктом UserGate NGFW. Ключевая защита — это подтверждение личности не только паролем, но и вторым фактором (например, кодом из приложения). Благодаря этому даже при утечке логина и пароля злоумышленник не сможет проникнуть в сеть компании. Интеграция системы многофакторной аутентификации «Индид» с продуктами сетевой безопасности UserGate NGFW и UserGate Client поможет обеспечить эту ключевую защиту за счет организации Remote Access VPN с использованием второго фактора. Такой подход помогает полноценно реализовать принцип нулевого доверия: доступ получает только проверенное устройство и подтвержденный пользователь. В итоге заказчик получает комплексную защиту, позволяющую снизить риски несанкционированного доступа, которые могут быть связаны с утечкой аутентификационной информации», — отметила Яна Заковряжина, менеджер по развитию UserGate Client.