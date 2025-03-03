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Remote Access VPN


03.03.2025 «ИТ-Экспертиза» и «Амикон» интегрировали совместное решение для контроля удаленного доступа сотрудников в корпоративную инфраструктуру Сбербанка 1
06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств 1
03.08.2023 BI.ZONE представила обновленную версию решения класса SD-WAN 1
21.05.2019 Александр Баринов, «Ростелеком-Solar»: Облачная платформа безопасности – инновационный проект в масштабах всего мира 1
06.02.2015 InfoDiode – новое слово в системах защиты данных 1
23.01.2008 Новые устройства ИБ Cisco поднимают производительность межсетевых экранов 1
24.01.2006 Чем опасен Wi-Fi: бережем информацию и здоровье 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Remote Access VPN и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5126 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 323 2
Ростелеком 9770 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 940 1
8282 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1215 1
Fortinet 392 1
Intel Corporation 12228 1
Check Point Software Technologies 762 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1934 1
Microsoft Corporation 24688 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 1
Softline - Софтлайн 2858 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 55 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 50 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 246 1
Softline - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 32 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 73 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 129 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 26 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4183 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5487 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3772 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12644 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6431 4
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 236 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25561 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2086 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31030 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15846 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11137 2
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 300 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12593 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4769 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12739 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14469 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7453 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9454 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16053 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11147 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 830 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 462 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 375 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  670 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4760 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20781 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3327 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5437 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3753 2
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 196 2
Wireguard VPN - Коммуникационный протокол шифрования виртуальных частных сетей 22 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 216 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 435 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента - Абонентские терминалы - Subscriber terminals 143 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 857 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 269 1
Fortinet FortiMail 20 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 62 1
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 148 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1771 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 43 1
Microsoft Windows 15749 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 13 1
Ростелеком - ЕПСК - Единая платформа сервисов кибербезопасности 4 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 246 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 12 1
Softline Digital Platform - Proteqta - Протекта 9 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Softline - Инферит - Инферит Биллинг 3 1
Родионов Михаил 45 1
Баринов Александр 44 1
Иванов Константин 27 1
Кудрявцев Алексей 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14158 1
США - Иллинойс - Чикаго 432 1
Беларусь - Белоруссия 5727 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2433 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6006 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6189 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5689 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5879 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8668 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13689 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18712 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 665 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8793 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6966 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16429 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7012 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7673 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3223 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 387 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1092 1
Энергетика - Energy - Energetically 5136 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3447 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5470 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1596 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 426 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11027 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2403 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 173 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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