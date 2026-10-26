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Подтверждена совместимость PT NGFW 1.11 с системой двухфакторной аутентификации Multifactor

Российские компании «Мультифактор» и «ТризТех» протестировали и подтвердили технологическую совместимость системы двухфакторной аутентификации Multifactor и межсетевого экрана нового поколения PT NGFW 1.11. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

Распространение удаленного формата работы повышает требования к защите корпоративных учетных записей, поскольку, скомпрометировав логин и пароль сотрудника, злоумышленник может получить доступ к инфраструктуре организации и развить атаку.

Корректная работа решений при их совместном использовании подтверждена результатами технического тестирования, проведенного вендорами и закреплена в сертификате совместимости. Интеграция PT NGFW 1.11 с Multifactor добавляет подключению удаленных пользователей еще одну ступень защиты: для входа сотруднику недостаточно указать логин и пароль, подключение необходимо подтвердить с помощью второго фактора. Эта мера снижает вероятность несанкционированного доступа к ИТ-ресурсам организации при компрометации корпоративной учетной записи сотрудника. Для заказчиков подтвержденная совместимость означает возможность усилить защиту удаленного доступа без дополнительных работ по поиску и тестированию решений.

Multifactor — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и др. Это инструмент для надежной 2FA-аутентификации пользователей при доступе к любым корпоративным ресурсам с поддержкой технологии единого входа (SSO). Решение включено в реестр российского ПО под № 7046, имеет сертификат ФСТЭК № 5039.

PT NGFW 1.11 предлагает заказчикам встроенную функцию Remote Access VPN (RA VPN). Она позволяет сотрудникам подключаться к корпоративной сети из любой точки по защищенному каналу. Компания при этом может централизованно управлять подключениями и применять к трафику установленные политики безопасности.

«Интеграция Multifactor с PT NGFW помогает рассматривать защиту удаленного доступа не как отдельную настройку, а как часть общей архитектуры безопасности. Наша задача — помочь компаниям выстраивать защиту так, чтобы она соответствовала реальным условиям работы: распределенным командам, разным устройствам и постоянно меняющимся рискам. Чем раньше безопасность становится частью архитектуры, тем проще бизнесу масштабироваться и сохранять контроль над доступом к своим ресурсам», — отметил Иван Демкин, руководитель продукта Multifactor, компания «Мультифактор».

«Мы стараемся обеспечить максимальный комфорт при использовании PT NGFW и гарантировать предсказуемость его работы не только в ключевых сценариях защиты, но в и более точечных аспектах. Заказчик должен сразу получать рабочее решение, а не задачу на самостоятельное тестирование. Поэтому мы проверяем интеграции PT NGFW с продуктами партнеров в каждом сценарии, и связка PT NGFW RA VPN с Multifactor не исключение. Благодаря ей заказчик фактически получает надежную двухфакторную аутентификацию из коробки», — сказал Антон Кузнецов, CPO компании «ТризТех».

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