Разделы

Безопасность
|

Merlion открывает доступ к демостенду UserGate NGFW для тестирования сценариев сетевой безопасности

Технический центр Merlion объявил о запуске постоянно действующей программы демонстраций и тестирования решения в области информационной безопасности UserGate Next-Generation Firewall (NGFW).

Наличие доступного демостенда позволит партнерам и их заказчикам оперативно оценить возможности российского решения, построенного на собственном движке и концепции «нулевого доверия» (ZTNA).

Демостенд спроектирован как полноценный полигон, где в связке с экспертами можно разобрать ключевые задачи: архитектурный аудит: изучение принципов построения системы и ее интеграции в существующую ИТ-среду; практическая работа: знакомство с ролевой моделью управления, механизмами кластеризации и экспорта/импорта конфигураций; глубокая инспекция: проверка работы собственного движка UserGate и эффективности контроля зашифрованного SSL-трафика; Zero Trust на практике: реализация доступа по принципу «нулевого доверия» (ZTNA).

«Переход на новое решение по безопасности — это всегда вызов. Наличие постоянно действующего стенда дает нашим партнерам уникальную возможность: минимизировать риски, заранее отработав все нюансы настройки и управления UserGate NGFW на конкретных бизнес-задачах», — отметила Елена Табакова, руководитель направления инфраструктурного ПО и защиты данных компании Merlion.

Технический центр Merlion обеспечивает экспертную поддержку при внедрении российских ИТ-решений, предоставляя инфраструктуру для пилотирования и проверки совместимости ПО.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Восстание машин стартовало. Нейросеть месяцами выдавала себя за врача и даже подделала номер лицензии

Когда внешняя команда разработки становится безопаснее внутренней

В России появятся критерии оценки уровня безопасности ИТ-систем КИИ

CNews Analytics опубликовал топ-40 поставщиков решений для анализа данных в России

Сайт популярного мониторингового ПО сутки раздавал троян удаленного доступа

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще