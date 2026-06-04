Разделы

ПО Безопасность
|

UserGate совместно c Merlion запустил постоянный демостенд UserGate NGFW для тестирования сценариев кибербезопасности

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности объявляет о расширении возможностей для партнеров и заказчиков. Совместно с техническим центром компании Merlion вендор запустил постоянно действующую программу демонстрации и тестирования своего флагманского решения UserGate NGFW (uNGFW). Интерес к открытой демонстрации на демостенде проявило более сотни участников. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Теперь ИТ-специалисты, архитекторы безопасности и руководители профильных подразделений могут в любое время получить удаленный доступ к «живой» системе. Это позволяет провести глубокое знакомство с функционалом межсетевого экрана следующего поколения и проверить технические гипотезы в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.

«Мы создавали этот демостенд не как витрину, а как полноценный инженерный полигон для решения реальных задач бизнеса. В тандеме с экспертами Merlion мы даем заказчикам возможность не на словах, а на деле проверить ключевые сценарии — от бесшовной интеграции в текущий ИТ-ландшафт и тонкой настройки кластеризации до глубокой инспекции зашифрованного трафика на нашем собственном движке. Особый акцент мы делаем на практической реализации архитектуры сетевого доверия. Такой подход позволяет партнерам заранее отработать все нюансы администрирования, минимизировать риски и быть абсолютно уверенными в том, что UserGate NGFW идеально впишется в инфраструктуру заказчика», — сказала Наталья Зенина, директор по работе с партнерами UserGate.

«Переход на новое ИБ-решение — это всегда вызов для заказчика, и наш постоянно действующий стенд создан, чтобы минимизировать эти риски. Успех формата подтверждается результатами всего за первый месяц: более 100 участников открытой демонстрации, 24 компании с подтвержденным бизнес-потенциалом, восемь московских заказчиков, готовых к пилотам с нашей экспертной поддержкой, и первые индивидуальные демо от региональных партнеров. Стенд доказал свою эффективность: он позволяет ИТ-специалистам заранее отработать нюансы управления UserGate NGFW, а бизнесу — получить прозрачную картину внедрения», — сказала Елена Табакова, руководитель направления инфраструктурного ПО и защиты данных компании Merlion.

Предоставление открытого доступа к демостенду через инфраструктуру Merlion подчеркивает приверженность компании UserGate принципам прозрачности и готовности подтверждать заявленные характеристики продукта на практике. Технический центр Merlion, в свою очередь, обеспечивает полную экспертную поддержку при пилотировании и проверке совместимости отечественного ПО.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Машина баз данных для работы в высоконагруженных системах: как выбрать?

Россия задает тренды. Весь мир заводит вторые смартфоны для подозрительных приложений

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений

ФСБ раскрыла масштабную операцию по слежке за российскими чиновниками через смартфоны

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290