UserGate и «Глобал айти» обеспечили защиту информационных систем «Кавказцемента»

Разработчик ИБ-решений UserGate и системный интегратор «Глобал айти» обеспечили контур информационной безопасности для компании «Кавказцемент». UserGate NGFW в рамках проекта выбран для защиты от вредоносного ПО, фишинга, DDoS-атак и других угроз.

Специалисты «Глобал айти» провели аудит корпоративной инфраструктуры заказчика, рассмотрели несколько альтернативных вариантов решения исходя из примененных к потенциальным исполнителям критериев опыта и компетенций в области внедрения и настройки многофункциональных межсетевых экранов. При выборе подрядчика предпочтение отдавалось компаниям с успешным опытом в реализации подобных проектов. В результате исследования выбор был сделан в пользу решений UserGate.

«Благодаря подключению UserGate NGFW мы обладаем интегрированным контролем приложений, что позволяет нам удобно настраивать доступ к различным сетевым сервисам. Это качественно улучшило управление и контроль над трафиком, а также помогло предотвратить возможные утечки данных и нежелательное использование интернет-ресурсов. Сотрудничество с командами «Глобал айти» и UserGate мы считаем продуктивным, их технические компетенции сыграли важную роль в успешной реализации проекта. Мы удовлетворены тем, что внедрение UserGate NGFW оказалось успешным, и уверены, что это стало важным шагом к обеспечению высокого уровня защиты данных и безопасности нашей сетевой инфраструктуры. Рекомендуем UserGate NGFW всем организациям, подбирающим эффективное российское ИБ решение», – сказал Владимир Сокольцов, генеральный директор «Кавказцемента».

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«Услуги «Глобал айти» в контексте массовой миграции пользователей с зарубежного оборудования на отечественное становятся все более востребованными. Достаточно большой объем успешно реализованных подобных проектов позволил нам в сжатые сроки удовлетворить запрос компании «Кавказцемента» и перевести предприятие с ИБ-продуктов иностранного вендора на решения UserGate. Применение UserGate NGFW позволило создать надежную и эффективную защиту информационных ресурсов заказчика, обеспечивая стабильность и непрерывность работы предприятия в условиях современного ландшафта киберугроз», – сказал Сергей Мотовилов, операционный директор «Глобал айти».

«UserGate NGFW обладает рядом преимуществ, которые делают его эффективным инструментом для защиты сетевой инфраструктуры и обеспечения безопасности данных. В частности, он позволяет установить гибкие правила и ограничения доступа к различным сетевым приложениям, оснащен продвинутой системой обнаружения вторжений, которая анализирует сетевой трафик на предмет аномалий и подозрительных активностей, поддерживает VPN, что обеспечивает безопасное и зашифрованное соединение для удаленных пользователей и филиалов, обладает интуитивным пользовательским интерфейсом, что упрощает настройку и управление системой даже для неопытных администраторов», – сказала менеджер по работе с партнерами UserGate Полина Шутенко.