«Линза» и UserGate объявили о технологическом партнерстве в области сетевой безопасности

Лаборатория защиты «Линза» и компания UserGate объявили о развитии технологического партнерства. Стороны планируют представить решение, основанное на интеграции UserGate NGFW и платформы 2К в единую модель управления безопасностью конфигураций. Совместимость продуктов «Линза» и UserGate, подтвержденная в рамках сотрудничества, обеспечивает корректную интеграцию, автоматизированный аудит настроек межсетевых экранов и контроль соответствия корпоративным стандартам безопасного конфигурирования.

Совместное применение 2К и UserGate NGFW дает возможность автоматизировать задачи регулярного аудита настроек межсетевых экранов, выявлять небезопасные изменения и отклонения от стандартов, снижать риски эксплуатации ошибок конфигурирования и получать объективные метрики состояния сетевой безопасности.

«Контроль конфигураций» — отечественная платформа для управления безопасностью конфигураций и харденинга ИТ-инфраструктуры. Решение включает набор готовых практик и рекомендаций по безопасной настройке операционных систем, сетевого оборудования, СУБД, средств контейнеризации и других видов сервисного и прикладного ПО, обеспечивает централизованное управление корпоративными стандартами безопасного конфигурирования, регулярные автоматизированные аудиты конфигураций ИТ-активов и контроль дрифта настроек с последующей аналитикой и отчетностью для поддержки принятия решений в области ИБ и ИТ. UserGate NGFW — межсетевой экран нового поколения, предназначенный для защиты корпоративных сетей различного масштаба. Решение обеспечивает контроль и анализ сетевого трафика, защиту от сетевых атак и вредоносного ПО, а также поддержку сложных сценариев эксплуатации в распределенных и высоконагруженных инфраструктурах.

Интеграция решений реализована с использованием специализированного коннектора 2К, обеспечивающего автоматизированный сбор и анализ конфигураций UserGate NGFW в рамках регулярных проверок безопасности. Стандарт безопасного конфигурирования для UserGate NGFW, поставляемый с 2К, затрагивает различные аспекты их безопасной настройки: системные параметры, парольную политику, портальные конфигурации, настройки маршрутизации, VPN-политик, подсистемы мониторинга и логирования, а также административные и иные настройки.

Михаил Кадер, архитектор клиентского опыта будущего UserGate, сказал: «Мы видим, что со стороны заказчиков растет спрос на инструменты, которые позволяют не только защищать сеть, но и системно управлять безопасностью инфраструктуры. Интеграция UserGate NGFW с платформой “Контроль конфигураций” компании “Линза” дает возможность автоматизировать аудит настроек межсетевых экранов и повысить зрелость процессов управления безопасностью. Для нас это важный шаг в развитии технологической экосистемы UserGate».

Леонид Клычев, менеджер продукта «Линза», отметил: «Партнерство “Линза” и UserGate демонстрирует важность глубокой технической и экспертной интеграции между отечественными решениями в области информационной безопасности. Это сотрудничество позволило нам предложить рынку готовое решение по харденингу межсетевых экранов с понятными преимуществами для заказчиков: встроенными экспертными знаниями, интеграцией с продуктами и технологиями лидера рынка сетевой безопасности, выгодной стоимостью приобретения и сопровождения».

