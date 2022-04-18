«Инфосистемы джет» разработала новые сценарии киберучений на отечественных решениях

ИБ-специалисты «Инфосистемы джет» подготовили новую программу киберучений на своей платформе Jet CyberCamp. Отличительной особенностью программы стало использование средств защиты информации исключительно российских производителей.

В ходе киберучений на платформе Jet CyberCamp заказчики «Инфосистемы джет» разбирают нюансы расследования хакерских атак и изучают логику совместной работы средств защиты, а затем под руководством тренера отрабатывают несколько практических сценариев.

Для типовой модели инфраструктуры, развернутой на платформе, эксперты ИТ-компании спроектировали комплексную систему защиты с использованием отечественной SIEM, сканера безопасности, R-Vision SOAR, SGRC, TIP, межсетевого экрана нового поколения UserGate, песочницы (Sandbox) «Лаборатории Касперского».

«Мы уже провели киберучения по новой программе в нескольких городах России, — отметила Ольга Елисеева, руководитель сервиса Jet CyberCamp. — Важно, что теперь у участников тренировок появилась возможность не только попрактиковать свои навыки расследования инцидентов ИБ, но и протестировать отечественные решения разных классов в едином комплексе».

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На платформе Jet CyberCamp также доступна возможность тестирования любых других отечественных ИБ-решений. Эксперты «Инфосистемы джет» могут разместить в инфраструктуре киберполигона то или иное средство защиты информации в нужной конфигурации и при необходимости настроить взаимодействие с другими системами кибербезопасности. Такой подход позволяет протестировать функциональные особенности решения в среде, максимально приближенной к реальности.

В будущем методологи Jet CyberCamp планируют разработать больше различных сценариев киберучений с еще более широким набором ИБ-решений. Для этого у «Инфосистемы джет» есть всё необходимое. Компания обладает высокими партнерскими статусами ключевых российских производителей средств защиты информации и имеет большой опыт проектирования и внедрения комплексных систем безопасности без применения зарубежных технологий.