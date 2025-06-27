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Казмирчук Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 UserGate NGFW прошел проверку в ядре инфраструктуры CyberCamp 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Казмирчук Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 353 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 264 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12435 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4210 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2176 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2801 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25038 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22026 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 848 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1331 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30776 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32247 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 656 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68982 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29447 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3837 1
Инфосистемы Джет - Jet CyberCamp 13 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 63 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 527 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9294 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369058, в очереди разбора - 749935.
Создано именных указателей - 177866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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