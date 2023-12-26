Платформа «Штурвал» в топ-3 рейтинга CNews Kubernetes 2023

«Штурвал» — это контейнерный оркестратор, который позволяет создавать и управлять кластерами Kubernetes, осуществляет их развертывание и управление конфигурациями. Аналитики CNews провели исследование и сравнили решения российских провайдеров Kubernetes. Платформа «Штурвал» «Лаборатории Числитель» вошла в топ-3 отечественных решений.

Микросервисный подход к разработке от тренда стал стандартом индустрии. Более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации. Значительное количество их сервисов и информационных систем состоят из множества компонентов, которые упакованы в контейнеры. Такой подход позволяет обеспечить гибкость разработки, тестирования и сократить время вывода продукта на рынок. Для управления такими контейнеризированными приложениями нужен оркестратор.

«Мы наблюдаем ежегодный рост сегмента Kubernetes среди наших заказчиков. По итогам 2022 он составил около 20%. Параллельно с этим мы отмечаем рост интереса и потребности отечественных Enterprise-компаний в контейнерных оркестраторах» — отметил Александр Чистов, директор по продуктам «Лаборатории Числитель».

Аналитики CNews сравнивали решения по нескольким параметрам: система управления кластером, гипервизоры, функционал, поддерживаемые версии Kubernetes и другие.

Бизнесу в помощь: рассказываем про полезный ресурс по законодательству в области ИБ Безопасность

«Штурвал» – единственный в рейтинге продукт, который совместим как с зарубежными, так и с отечественными платформами виртуализации: VMware vSphere; oVirt; RedHat Virtualization; HostVM; Red Virtualization; Rosa Virtualization; zVirt.

Помимо этого, платформа «Штурвал» совместима с десятком ОС Linux с различными версиями ядер, таких как Astra Linux, «Ред ОС», «Роса», Ubuntu и других. Это позволяет обеспечить совместимость платформы с отечественными средами, а компаниям-заказчикам соответствовать актуальному треку по переходу на российские решения.