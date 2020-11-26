CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации

Исследование, проведенное CNews Analytics и компанией «Инфосистемы Джет», показало, что более половины опрошенных компаний из рейтинга РБК 500, в той или иной степени, используют технологии контейнеризации. Исходя из планов респондентов и опыта других стран, можно полагать, что в ближайшие годы уровень использования средств контейнеризации будет быстро расти.

Об исследовании

Осенью 2020 г. агентство CNews Analytics и компания «Инфосистемы Джет» провели масштабное исследование «Проникновение технологий контейнеризации в ИТ-ландшафт крупных компаний 2020», посвященное использованию технологий контейнеризации в крупнейших компаниях России. Также были исследованы некоторые смежные вопросы, связанные с разработкой, обеспечением безопасности, внедрением DevOps/DevSecOps.

В ходе исследования были опрошены ИТ-руководители высшего и среднего звена 108 российских предприятий из рейтинга РБК 500, представляющих компании основных секторов экономики.

На реальный сектор (металлургия, машиностроение, ТЭК, сельское хозяйство и т. д.) пришлось 31% опрошенных, на торговые компании — 28%; на предприятия финансового сектора — 22%; на транспортные и логистические компании — 11%; на предприятия, работающие в сфере энергетики, — 6%; на предприятия других секторов — 2%.

Контейнеризация при разработке

Почти половина, 45% компаний, имеющих собственную разработку, используют контейнеры в продуктиве, 23% — пока только в тестовых средах. Еще 9% планируют использовать контейнеры в будущем.

В компаниях финансового сектора в продуктиве контейнеры используют 69% от имеющих собственную разработку, еще 9% — в тестовых средах и 9% планируют начать использование. В «Реальном секторе» соответствующие цифры 37%, 29% и 13%, в «Торговле» 41%, 23% и 4%, при этом 32% заявили, что не планируют внедрять контейнеры. Это показывает все еще сохраняющуюся высокую степень расслоения торговых структур на «офлайновый» и «онлайновый» бизнес.

«Технологии контейнерной виртуализации уже глубоко проникли в ИТ-ландшафты крупного бизнеса. Особенно активно они используются в самых динамичных индустриях — банках и страховых компаниях, ритейле, телекоме. На примере многих наших заказчиков мы видим, что крупный бизнес получает серьезные преимущества от внедрения подобных технологий», — Александр Краснов, руководитель лаборатории DevSecOps компании «Инфосистемы Джет».

При этом свои подразделения по разработке ПО есть у 81% опрошенных компаний. У 45% в штате менее 50 программистов, у 11% — от 50 до 100, у 8% — от 100 до 200 и у 17% — более 200. Те, у кого своей разработки нет, в 70% случаев прибегают к услугам сторонних разработчиков, остальные 30% внедряют коробочные решения.

Из компаний, имеющих собственную разработку, на вопрос, какая доля их приложений находится в контейнерах, 58% ответили «Меньше 20%», 20% — «От 21% до 40%», 6% — «От 41% до 60%», 3% — «От 61% до 80%» и 5% — «Более 80%».

У компаний всех трех отраслевых групп самый частый ответ на вопрос «Какой процент ваших приложений находится в контейнерах?» — «Меньше 20%». Так ответили 52% респондентов из компаний финансовой отрасли (от числа имеющих собственную разработку), 67% представителей реального сектора и 68% представителей отрасли торговли.

«Для нас, как изначально онлайновой структуры с большим уклоном в сторону ИТ, не стоял вопрос, внедрять или не внедрять технологии контейнеризации. Мы изначально строили свою облачную инфраструктуру на базе контейнеров, потому что это промышленный стандарт», — Антон Степаненко, технический директор компании Ozon.

Вопросы безопасности

Как показало исследование, вовлеченность служб информационной безопасности в процесс разработки пока не очень велика. У 19% респондентов, имеющих собственную разработку, служба ИБ в процессе разработки не участвует вообще, у 34% — «только предъявляет требования». Еще у 18% она «тестирует и выбирает инструменты защиты для встраивания в pipeline» и у 27% — «ИБ полностью интегрирована в процесс разработки».

Лучше всего обстоит дело, как и следовало ожидать, на предприятиях финансового сектора, там у 39% респондентов «ИБ полностью интегрирована в процесс разработки», а не участвует в процессе лишь у 9%. В компаниях реального сектора и торговых основная роль подразделений ИБ — «предъявлять требования к разработке ПО» (34% и 45% соответственно). При этом почти в трети компаний реального сектора сотрудники ИБ совсем не участвуют в процессе разработки (30% ответов), в торговле таких лишь 18%.

Контейнеры в инфраструктуре предприятия

Теми или иными решениями для управления контейнерами пользуются 67% от числа респондентов, имеющих собственную разработку (54% от общего числа опрошенных). Самым популярным средством стала опенсорсная версия Kubernetes — ответ «Open Source Kubernetes on-premise» дали 44% респондентов (от числа имеющих разработку). Второй по популярности ответ — «Публичные облачные решения», так ответили 14% (можно было выбирать несколько вариантов). Далее идет Red Hat OpenShift on-premise (13%).

В ежегодном американском исследовании уровень проникновения средств управления контейнерами в 55% был зафиксирован в 2017 г. Но в исследовании следующего года был зафиксирован уровень в 81,7%, а в 2019-м он вырос до 87%. Так что, вполне возможно, российский бизнес также находится накануне резкого роста использования контейнерных технологий.

Выбор вендорского решения Red Hat OpenShift on-premise оказался одним из трех наиболее популярных вариантов, чаще всего он объясняется соответствием функционала задачам, возможностями автоматизации и встроенным функционалом информационной безопасности.

«Контейнеризация — будущее разработки в силу удобства и экономичности этой технологии. Red Hat является одним из основных поставщиков решений для разработки и эксплуатации контейнерных инфраструктур. При этом мы с готовностью помогаем клиентам максимально эффективно выстраивать и использовать свою ИТ-архитектуру на основе открытого кода enterprise-уровня» — Тимур Кульчицкий, глава Red Hat в России и СНГ.

Очевидная разница между результатами исследований в том, что в США первые места «заняты» сервисами от облачных гигантов — Amazon, Google, IBM и Microsoft. Red Hat OpenShift замыкает пятерку лидеров, а Open Source Kubernetes — лишь на 8 месте.

В России пока превалируют средства контейнеризации on-premise и, как и в США несколько лет назад, «беcплатный» Kubernetes. Однако, можно предположить, что после завершения этапа экспериментов, отечественные компании начнут развивать свои контейнерные платформы преимущественно за счет вендорских решений в формате on-premise.

Если смотреть в отраслевом разрезе, то на наличие какой-либо системы управления контейнерами указали 78% финансовых компаний, 64% торговых структур и 62% предприятий реального сектора из числа тех, у кого есть собственная разработка.



Самая популярная платформа управления контейнерами во всех трех группах (можно было давать более одного ответа) — Open Source Kubernetes on-premise, ее используют 61% финансовых компаний, 50% торговых и 25% компаний реального сектора. 22% респондентов-«финансистов» также отметили Red Hat OpenShift on-premise, респонденты из торговли — по 9% Red Hat OpenShift on-premise и «Публичные облачные решения», респонденты из реального сектора в 17% ответов упомянули «Публичные облачные решения» и в 13% — Red Hat OpenShift on-premise.

Цель внедрения средств контейнеризации

Самый популярный ответ на вопрос «Какова цель использования контейнеров в вашей компании?» — «Рост гибкости и масштабируемости», таково мнение 77% респондентов, использующих контейнеры в процессе разработки ПО (в продуктиве или в тестовой среде). 72% также отметили «Рост скорости и эффективности разработки» (можно было выбирать несколько вариантов ответа).

В американском исследовании на вопрос, в чем главный резон использования контейнеров, больше всего респондентов ответили: увеличение скорости, эффективности разработки и гибкости.

На предприятиях финансового сектора главной целью внедрения контейнеров видят рост скорости и эффективности разработки и рост гибкости и масштабируемости (по 89% от числа использующих контейнеры). Для торговых компаний основной выигрыш также состоит в росте скорости (86% ответов). А для компаний реального сектора — в гибкости и масштабируемости (81%).

«Облачные технологии и контейнеризация — это не серебряная пуля, не набор инструментов, это новый образ мышления, философия, постигнув которую, можно значительно расширить свои возможности», — Александр Мольский, ИТ-директор компании «Ренессанс Жизнь».

Сложности, возникающие при внедрении контейнеров

Самый популярный ответ на вопрос о том, с какими сложностями пришлось столкнуться при внедрении контейнеров, — «С обеспечением надежности» (27% от числа компаний, использующих контейнеры в разработке). Далее идут «Сложности с обеспечением безопасности» — 25% (можно было выбирать несколько вариантов ответа), «С сетевым взаимодействием» — 23%. На различные кадровые аспекты посетовали 12% опрошенных, столько же не сталкивались с трудностями.

Если рассматривать сложности, возникающие при использовании тех или иных платформ управления контейнерами, то на компанию, использующую Open Source Kubernetes on-premise, приходится в среднем по 1,7 проблемы. Самая частая — сложности с обеспечением безопасности (34% от числа использующих платформу). Кроме того, именно владельцы Open Source Kubernetes чаще всего жаловались на недостаток профильной экспертизы и сотрудников, ею обладающих (17%).

У владельцев «вендорских» реализаций Kubernetes (Red Hat OpenShift on-premise и других) самое низкое среднее число проблем — по 1,2, что объясняется наличием у этих платформ встроенных механизмов защиты и другого дополнительного функционала, а также вендорской поддержкой. В основном, респондентам в процессе внедрения приходилось решать задачи, связанные с обеспечением надежности (50%).

У тех, кто пользуется услугами облачных провайдеров, в среднем по 2 проблемы на респондента, главные — с сетевым взаимодействием (56%) и с обеспечением надежности (44%).

У компаний реального сектора главная проблема при внедрении контейнеров — кадровая (23%). Торговым компаниям больше всего опасений внушают вопросы, связанные с обеспечением надежности (54%). Финансовый сектор, что неудивительно, указал на сложности с обеспечением безопасности (44%).

«Доступность Open Source делает легким вход в эксперименты с контейнеризированными приложениями. По факту же на одной чаше весов мы имеем простоту их первоначального развертывания, а на другой — множество сложностей с эксплуатацией: обеспечением надежности, безопасности, вопросами "второго дня". В ландшафтах enterprise-уровня эти проблемы становятся критичными. Хорошая новость — все эти проблемы решаемы!» — Александр Краснов, руководитель лаборатории DevSecOps компании «Инфосистемы Джет».

Кто двигает DevOps/DevSecOps

Также в ходе исследования изучался вопрос о степени проникновения методологии DevOps/DevSecOps. Как выяснилось, ее внедряют в 92% компаний, имеющих собственную разработку. Чаще всего «двигателем прогресса» выступало ИТ-руководство (43% ответов). На втором месте по популярности ответ «Разработчики» (16%). Далее идут «Директор по цифровой трансформации» (10%) и «Руководитель DevOps-отдела» (8%).

Основные выводы

Проведенное исследование показало высокий уровень осведомленности респондентов в технологиях контейнеризации и рост интереса к ним. Около 56% опрошенных уже используют контейнеры при разработке приложений, 7% рассматривают возможность применения этой технологии. Однако всего 37% компаний используют технологии контейнеризации в продуктивной среде и только 11% — для большинства своих приложений. В основном это крупнейшие компании ритейла и финансового сектора. Сопоставляя российский опыт с зарубежным, можно прогнозировать, что в ближайшие 2–3 года будет наблюдаться быстрый рост популярности контейнерных технологий.

Самое популярное средство управления контейнерами в российских компаниях — Kubernetes on-premise. В исследованиях, посвященных контейнеризации в США, подобная картина наблюдалась в 2017 г. К настоящему времени в лидеры вышли вендорские реализации Kubernetes от крупнейших облачных провайдеров — Amazon, Google, IBM, Microsoft. Можно предположить, что аналогичный путь проделают и российские компании с той поправкой, что в нашей стране чаша весов будет склоняться в сторону вендорских решений on-premise. Лидером среди вендорских решений on-premise является Red Hat OpenShift, который, судя по результатам исследования, занимает более 2/3 всех внедрений вендорских решений в России.

Наиболее часто встречающиеся проблемы при внедрении контейнеров, обозначенные респондентами, — обеспечение надежности и безопасности. Это и неудивительно, поскольку Open Source решения, на основе которых создана большая часть платформ управления контейнерами, при введении в промышленную эксплуатацию конфликтуют с требованиями к безопасности и отказоустойчивости крупных предприятий, а команды ИТ-эксплуатации часто не имеют нужной квалификации для поддержки подобных систем. Нехватку квалифицированных кадров отмечают уже сейчас.

Службы безопасности пока относительно слабо интегрированы в процесс разработки. Однако широкое проникновение методологии DevOps/DevSecOps, возможно, будет способствовать изменению положения уже в ближайшие годы.

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