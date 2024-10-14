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Подтверждена совместимость Low-code платформы ELMA365 и платформы управления контейнерами «Штурвал»

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» и ELMA, разработчик Low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов, подтвердили совместимость своих решений. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель».

Компаниям, которые планируют или уже автоматизируют бизнес-процессы на Low-code платформе ELMA365, стала доступна платформа «Штурвал» от «Лаборатории Числитель». «Штурвал» — это on-premise платформа для управления контейнерами, позволяющая создавать кластеры Kubernetes и управлять ими. Оба решения включены в реестр отечественного ПО, что является критически важным фактором для ряда крупных заказчиков, вставших на путь импортозамещения. Совместимость платформ позволит обеспечить легкую установку и дальнейшую эксплуатацию Low-code продуктов.

До интеграции со «Штурвалом» заказчикам приходилось самостоятельно устанавливать инфраструктуру для развертывания ELMA365. Теперь готовая опция появилась на маркетплейсе отечественных решений (добавлен в релизе «Штурвал 2.7»), в котором размещаются предварительно настроенные репозитории продуктов технологических партнеров, и может быть установлена в один клик. Таким образом, администраторы могут быстро установить платформу ELMA365, а пользователи — получить оперативный доступ к ней. При этом все задачи по развертыванию инфраструктурного слоя решаются автоматически.

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«ELMA365 — высокотехнологичный продукт, разворачиваемый в формате контейнеризованных нагрузок в кластере Kubernetes. Использование платформы “Штурвал” позволяет минимизировать затраты на подготовку и сопровождение окружения, необходимого для функционирования приложения ELMA365 в ландшафте заказчиков», — отметил Александр Захваткин, архитектор облачных платформ ELMA.

«“Штурвал” задумывался как среда управления контейнерами, которая сможет упростить жизнь администраторов. При этом мы понимаем, что контейнерные среды эксплуатируют прикладные системы разного рода, и тестируем совместимость с перспективными решениями, в которых так нуждаются enterprise-заказчики. ELMA365 входит в их число, — отметил Александр Чистов, директор по продуктам «Лаборатории Числитель». — Внутри нашей платформы мы стремимся создать экосистему совместимого прикладного ПО, чтобы заказчики имели разнообразие в выборе и могли инсталлировать необходимую систему в один клик».

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