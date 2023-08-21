Платформа управления кластерами Kubernetes «Штурвал» совместима с программными продуктами «Ред софт»

Российский разработчик программного обеспечения «Лаборатория числитель» и ««Ред софт»» подтвердили совместимость платформы управления контейнерами на базе Kubernetes «Штурвал» с программными продуктами «Ред ОС» и «Ред виртуализация». Решения входят в реестр российского ПО, что позволяет компаниям-заказчикам внедрять программный стек, придерживаясь требованиям по переходу на российские решения. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

«Штурвал» — on-premise платформа управления кластерами контейнерной оркестрации. Платформа позволяет автоматизировать рутинные и сложные операции и сократить time-to-market разрабатываемого приложения в тестовые и продуктивные среды. «Штурвал» совместим с российскими операционными системами, платформами виртуализации и бизнес-приложениями. Внедрение платформы позволяет бесшовно перейти с коммерческих западных продуктов оркестрации контейнеров на российское решение с расширенной вендорской поддержкой.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Это составной программный продукт, построенный на пакетной базе RPM-формата, соответствующий требованиям POSIX и LSB 4.1 (Linux Standard Base). Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории России.

Решение «Ред виртуализация» обеспечивает централизованное управление серверами виртуализации, виртуальными машинами, кластерами и другими объектами среды виртуализации.

Как повысить эффективность ML-сервисов с помощью D/MLOps Цифровизация

«Мы продолжаем активно развивать партнерские отношения с российскими вендорами. Enterprise-заказчикам необходимо в достаточно сжатые сроки перейти на импортонезависимый стек. Ключевая задача – обеспечить совместимость выбранных решений. Совместно с нашими партнерами мы предлагаем надежный и стабильно работающий программный стек», — отметила Мария Беляева, директор по развитию продуктов «Лаборатории числитель».

«Качественное и своевременное пополнение экосистемы «Ред ОС» позволяет предложить заказчикам оптимальный набор инструментов российского производства для решения задач широкого спектра. Такой подход помогает обеспечить быстрый и эффективный переход на импортонезависимый стек» — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».