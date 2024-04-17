Продукты «Лаборатории Числитель» вошли в «Атлас импортозамещения» от CNews Analytics

Агентство CNews Analytics выпустило «Атлас импортозамещения 2024», в который вошли отечественные производители аппаратных и программных ИТ-продуктов. «Лаборатория Числитель» представлена в категории «Корпоративное программное обеспечение».

Замена зарубежных ИТ-решений на отечественные остается одной из главных задач для компаний из разных сфер экономики. По данным CNews Analytics, на начало 2024 г. к импортозамещению приступили уже 64% российских компаний. Отечественные разработчики сегодня предлагают более 20 тыс. разнообразных ИТ-продуктов и, по мнению аналитиков, у них есть все шансы создать полноценные экосистемы технологий, способные решить основные задачи бизнеса. Однако на это потребуется около пяти-семи лет.

В «Атласе импортозамещения» представлены ключевые производители российских аппаратных и программных ИТ-продуктов, предлагаемых для замены зарубежных решений в наиболее важных сегментах. На карте можно найти разработчиков софта и оборудования в трех категориях: аппаратное обеспечение, корпоративное и офисное ПО. Ежегодно CNews Analytics выпускает «Атлас импортозамещения», чтобы помочь бизнесу без труда подбирать российские ИТ-решения для своих потребностей.

«Лаборатория Числитель», российский разработчик программного обеспечения, представлена в сегментах «Виртуализация и инфраструктурное ПО» и «Аналитика» наряду с другими крупными игроками в этих направлениях. Компания разрабатывает ИТ-продукты для крупного бизнеса в части управления микросервисными приложениями и создания платформ на базе Kubernetes, DevOps-решений, построения частных и гибридных облачных инфраструктур, а также мониторинга ИТ-инфраструктуры. Ее ключевые продукты — контейнерная платформа «Штурвал», решение для управления гибридным облаком «Нимбиус» и система мониторинга «Пульт». Все продукты «Лаборатории Числитель» включены в реестр российского ПО и заменяют функционал решений ушедших вендоров.

«Нарастающие темпы импортозамещения с каждым годом все больше стимулируют развитие российского рынка ПО. Мы постоянно увеличиваем инвестиции в разработку и совершенствуем наши ключевые продукты — “Штурвал”, “Нимбиус” и “Пульт”, — чтобы они отвечали потребностям заказчиков из разных отраслей экономики», — отметил Сергей Реутов, коммерческий директор по продуктам «Лаборатории Числитель».

Ознакомиться с полной версией «Атласа импортозамещения 2024» можно по ссылке.

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«Лаборатория Числитель» — российский разработчик программного обеспечения. На рынке с 2019 г. Специализируется на создании собственных продуктов в области контейнерных платформ, DevOps, облачных решений и мониторинга.