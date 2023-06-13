«Лаборатория числитель» представила отечественную систему мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт»

Российский разработчик программного обеспечения «Лаборатория числитель» выпустил на рынок новый продукт — отечественную систему мониторинга «Пульт» на основе открытой программной платформы Zabbix. Решение входит в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории числитель».

В основе решения — открытая программная платформа Zabbix, дополненная новым функционалом. Компании, которые уже используют в своих инфраструктурах Zabbix, смогут перейти на отечественное решение без потери качества мониторинга и получить квалифицированную техническую поддержку.

Доработки системы были реализованы на нескольких уровнях: разработана встроенная поддержка СУБД ClickHouse для повышения производительности при работе с большим объемом данных; внедрен набор уникальных шаблонов мониторинга для различного оборудования, баз данных и систем. Шаблоны доступны сразу после инсталляции решения; разработан отдельный модуль отчетности, работающий независимо от реализованного в Zabbix функционала; развертывание системы осуществляется в контейнерах, что позволяет ускорить процесс установки и обеспечить дополнительный слой отказоустойчивости.

«Многие Enterprise-заказчики использовали Open Source решение Zabbix. Эта система мониторинга достаточно глубоко интегрирована в ИТ-ландшафт многих компаний. Сегодня мы наблюдаем рост спроса на российские системы мониторинга с вендорской поддержкой. Внедрение продукта “Пульт” позволяет бесшовно перейти на отечественное решение с повышенным уровнем производительности и отказоустойчивости, уже привычным для пользователя интерфейсом и получить техническую поддержку в любое время. При этом мы стремимся постоянно развивать наш продукт — на 2023 г. запланированы обновления по нескольким направлениям», — отметила Мария Беляева, директор по развитию продуктов «Лаборатории числитель».

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«Лаборатория числитель» — российский разработчик программного обеспечения. На рынке с 2019 г. Специализируется на создании собственных продуктов в области контейнерных платформ, DevOps, облачных решений и мониторинга.