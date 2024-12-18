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«Лаборатория Числитель» и Axel Pro объявили о стратегической коллаборации для улучшения мониторинга и анализа логов

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» и продуктовая студия решений по кибербезопасности Axel Pro заключили технологическое партнерство. Целью сотрудничества стало предоставление пользователям инструментов для более глубокого анализа данных и повышения эффективности управления ИТ-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатория Числитель».

Компании протестировали совместимость собственных флагманских продуктов — системы мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт» и платформы для сбора, хранения и анализа логов в реальном времени LogIQ. Совместное использование инструментов позволит пользователям как получать доступ к данным о состоянии ИТ-инфраструктуры в реальном времени, так и анализировать логи в ретроспективе. Такой подход не только упрощает процесс мониторинга, но и значительно повышает скорость реагирования на возможные инциденты благодаря более тесной связке данных.

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«Сотрудничество с компанией Axel Pro позволит улучшить анализ данных, получаемых с различных объектов мониторинга. Их надежная платформа LogIQ предоставляет глубокий анализ событий, помогает эффективно идентифицировать и анализировать инциденты, а также сокращает время на их расследование и устранение. Благодаря коллаборации наших продуктов пользователи смогут связывать события из логов с состоянием ИТ-инфраструктуры, что позволит быстрее выявлять проблемы и предотвращать инциденты», — отметил Дмитрий Унтила, руководитель продукта «Пульт», «Лаборатория Числитель».

«Мы рады объявить о партнерстве с таким сильным игроком, как “Лаборатория Числитель”. Команда разработчика имеет за плечами десятилетний опыт внедрений и поддержки различных систем мониторинга и развивает собственную систему “Пульт”, которая является улучшенным аналогом платформы Zabbix. Совместное использование наших продуктов увеличит эффективность рабочих процессов и повысит общую производительность команд», — сказал Артем Погребняк, владелец продукта LogIQ, Axel Pro.

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