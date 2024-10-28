«Лаборатория Числитель» и Axoft заключили партнерское соглашение

«Лаборатория Числитель» и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft подписали дистрибьюторский договор. В рамках сотрудничества дистрибьютор сосредоточится на продвижении продуктов российского разработчика, предназначенных для построения высокотехнологичной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель».

Партнерство позволит «Лаборатории Числитель» расширить партнерскую сеть, а Axoft — усилить портфель решений под запросы крупных заказчиков.

«Лаборатория Числитель» развивает три флагманских продукта: платформу управления средами контейнерной оркестрации «Штурвал», систему мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт», реализованную на базе популярного решения Zabbix, и CMP-платформу управления гибридным облаком «Нимбиус». Все продукты «Лаборатории Числитель» зарегистрированы в реестре российского ПО Минцифры и подходят для высоких требований к функциональности, надежности и безопасности, которые предъявляются в enterprise-сегменте.

«Мы рады объявить о сотрудничестве с Axoft. Это сильный игрок, обладающий большой экспертизой и опытом в продвижении ИТ-решений. Одна из наших ключевых целей — развитие партнерской сети. Уверен, что вместе с дистрибьютором мы выйдем на новый уровень и усилим наши позиции на российском рынке», — отметил Александр Чистов, директор по продуктам «Лаборатории Числитель».

«”Лаборатория Числитель” разрабатывает продукты в области управления контейнеризацией, гибридных облаков и мониторинга. Их использование поможет крупным компаниям закрыть основные ИТ-задачи и создать современную инфраструктурную платформу, подходящую для высоких нагрузок. Благодаря этому партнерству наш портфель пополнился надежными решениями, которые подойдут как тем компаниям, которые активно идут в сторону импортозамещения, так и организациям, желающим работать с функциональными продуктами с понятной дорожной картой развития», — отметил Дмитрий Завирюха, руководитель практики ИТ департамента развития продуктовых направлений компании Axoft.