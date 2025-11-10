IXcellerate оптимизировал мониторинг корпоративной ИТ-инфраструктуры с помощью российской системы «Пульт»

Оператор сети коммерческих ЦОД IXcellerate в партнерстве с компанией «Инфосистемы Джет» менее чем за два месяца завершил проект по внедрению у себя комплексной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе российского продукта «Пульт» разработчика «Лаборатория Числитель». Новая система позволяет компании оперативно отслеживать состояние более чем 700 различных объектов и сервисов.

IXcellerate — оператор коммерческих дата-центров. Компания предлагает индивидуальные решения по размещению серверного и телекоммуникационного оборудования в дата-центрах с возможностью наращивания мощностей.

Наблюдаемость ландшафта, доступность сервисов, прогнозирование потенциальных проблем пользователей, скорость диагностики и локализация нештатных ситуаций, а также влияние на опыт каждого потребителя — все это ключевые задачи, которые должно было решить внедрение системы мониторинга ИТ-инфраструктуры.

В качестве решения была выбрана российская система ИТ-мониторинга «Пульт» ввиду соответствия таким техническим критериям заказчика как присутствие продукта в реестре российского ПО, расширенная техническая поддержка, а также наличие у производителя готовых шаблонов мониторинга под оборудование и системы, которые используются в ИТ-ландшафте.

В результате новая комплексная система позволяет IXcellerate эффективно обеспечивать мониторинг для всех объектов своей ИТ-инфраструктуры в режиме реального времени с более чем 130 тыс. элементов данных.

«Наша миссия — создавать условия для роста цифрового бизнеса наших клиентов и партнеров, предлагая современные решения и площадки для размещения ИТ-инфраструктур, а также высокий уровень сервиса. Для этого нам необходимо постоянно масштабироваться и развивать свой ИТ-ландшафт. Внедрение системы “Пульт” позволило выстроить комплексный мониторинг внутренних корпоративных систем — от сетевой инфраструктуры до бизнес-приложений. Теперь мы можем быстро обнаруживать события, влияющие на работу наших сотрудников, оперативно устранять и анализировать причины возникновения», — сказал Игорь Семененко, ИТ-директор IXcellerate.

«“Пульт” стал оптимальной основой для построения мониторинга в масштабной и технологически разнородной ИТ-инфраструктуре IXcellerate. В рамках проекта мы адаптировали систему под особенности среды: доработали механизмы для мониторинга отечественного сетевого оборудования и реализовали нестандартный для продукта функционал — автоматическое построение сетевых карт с визуализацией связей между объектами. Это существенно повысило наглядность и упростило администрирование. Благодаря гибкости платформы и тесному взаимодействию всех участников проекта нам удалось учесть все требования заказчика и завершить внедрение в срок», — отметил Алексей Акопян, руководитель направления мониторинга, «Инфосистемы Джет».