Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

IXcellerate оптимизировал мониторинг корпоративной ИТ-инфраструктуры с помощью российской системы «Пульт»

Оператор сети коммерческих ЦОД IXcellerate в партнерстве с компанией «Инфосистемы Джет» менее чем за два месяца завершил проект по внедрению у себя комплексной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе российского продукта «Пульт» разработчика «Лаборатория Числитель». Новая система позволяет компании оперативно отслеживать состояние более чем 700 различных объектов и сервисов.

IXcellerate — оператор коммерческих дата-центров. Компания предлагает индивидуальные решения по размещению серверного и телекоммуникационного оборудования в дата-центрах с возможностью наращивания мощностей.

Наблюдаемость ландшафта, доступность сервисов, прогнозирование потенциальных проблем пользователей, скорость диагностики и локализация нештатных ситуаций, а также влияние на опыт каждого потребителя — все это ключевые задачи, которые должно было решить внедрение системы мониторинга ИТ-инфраструктуры.

В качестве решения была выбрана российская система ИТ-мониторинга «Пульт» ввиду соответствия таким техническим критериям заказчика как присутствие продукта в реестре российского ПО, расширенная техническая поддержка, а также наличие у производителя готовых шаблонов мониторинга под оборудование и системы, которые используются в ИТ-ландшафте.

В результате новая комплексная система позволяет IXcellerate эффективно обеспечивать мониторинг для всех объектов своей ИТ-инфраструктуры в режиме реального времени с более чем 130 тыс. элементов данных.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

«Наша миссия — создавать условия для роста цифрового бизнеса наших клиентов и партнеров, предлагая современные решения и площадки для размещения ИТ-инфраструктур, а также высокий уровень сервиса. Для этого нам необходимо постоянно масштабироваться и развивать свой ИТ-ландшафт. Внедрение системы “Пульт” позволило выстроить комплексный мониторинг внутренних корпоративных систем — от сетевой инфраструктуры до бизнес-приложений. Теперь мы можем быстро обнаруживать события, влияющие на работу наших сотрудников, оперативно устранять и анализировать причины возникновения», — сказал Игорь Семененко, ИТ-директор IXcellerate.

«“Пульт” стал оптимальной основой для построения мониторинга в масштабной и технологически разнородной ИТ-инфраструктуре IXcellerate. В рамках проекта мы адаптировали систему под особенности среды: доработали механизмы для мониторинга отечественного сетевого оборудования и реализовали нестандартный для продукта функционал — автоматическое построение сетевых карт с визуализацией связей между объектами. Это существенно повысило наглядность и упростило администрирование. Благодаря гибкости платформы и тесному взаимодействию всех участников проекта нам удалось учесть все требования заказчика и завершить внедрение в срок», — отметил Алексей Акопян, руководитель направления мониторинга, «Инфосистемы Джет».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать управление уязвимостями в ритейле с распределённой инфраструктурой

Китай возобновил поставки чипов для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, GM, хотя европейский завод Nexperia все еще захвачен властями Нидерландов

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Сроки отгрузки жестких дисков во всем мире достигли двух лет. Облачные гиганты вовсю скупают SSD, провоцируя новый дефицит

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

Хакеры дважды парализовали работу крупного российского производителя роботов

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/