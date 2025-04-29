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Завершена интеграция системы мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт» и платформы для автоматизации управления и планирования ИТ-ресурсами в виртуализированных средах Octopus

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» и производитель продуктов и программных решений ГК «Юзтех» завершили разработку и тестирование интеграции системы мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт» и платформы для автоматизации управления и планирования ИТ-ресурсами (capacity planning) в виртуализированных средах Octopus. Разработанное решение дает возможность получать метрики утилизации виртуальных ресурсов из «Пульта» в Octopus.

«Пульт» — российская система мониторинга ИТ-инфраструктуры, основанная на популярной открытой программной платформе Zabbix и дополненная новым удобным функционалом. Решение имеет расширенные интеграции, набор уникальных шаблонов мониторинга, выделенный модуль отчетности, работающий независимо от реализованного в Zabbix функционала, а также улучшенную производительность специально для инсталляций уровня enterprise. Продукт входит в реестр российского ПО.

Octopus — это инструмент класса планирования вычислительных ресурсов виртуальной инфраструктуры ЦОДа. Решение построено на основе искусственного интеллекта и обеспечивает оптимальный режим потребления системных ресурсов.

Результаты испытаний подтвердили совместимость и корректность работы обоих продуктов друг с другом. Теперь Octopus не только работает с отечественными платформами виртуализации, но и может получать оперативные данные мониторинга по утилизации вычислительных ресурсов от системы «Пульт». Это обеспечит эффективный контроль, а также возможности для анализа и планирования производственных мощностей.

«Коллаборация наших продуктов будет интересна компаниям, которые не только стремятся выстроить внутри своей ИТ-инфраструктуры качественный и надежный мониторинг, но также хотят оптимизировать и улучшить управление своими ИТ-ресурсами для достижения максимального бизнес-эффекта от сокращения расходов», — сказал Дмитрий Унтила, руководитель продукта «Пульт».

«Эта интеграция — ответ на запрос рынка в более детализированной аналитике и автоматизации управления ИТ-ресурсами. Совместная работа платформ “Пульт” и Octopus позволяет компаниям принимать более обоснованные и взвешенные решения по распределению вычислительных мощностей. Это, в свою очередь, помогает свести к минимуму простои и снизить затраты», — сказал Павел Ерошкин, директор продукта Octopus ГК «Юзтех».

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