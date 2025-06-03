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SimpleOne и «СДИ Софт» объединяют усилия для разработки решений в сфере управления ИТ-инфраструктурой

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, и компания «СДИ Софт» подписали соглашение о технологическом партнерстве. В соответствии с ним «СДИ Софт» получит возможность использовать платформу SimpleOne для разработки решений, расширяющих функциональность документирования и технического учета ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Основное направление сотрудничества — совместная разработка и продвижение решений для управления ИТ-процессами. Компания «СДИ Софт», специализирующаяся на системах технического учета активов ИТ-, телекоммуникационной и инженерной инфраструктуры, получит статус авторизованного технологического партнера SimpleOne с правом разрабатывать продукты на базе одноименной платформы и размещать их на маркетплейсе вендора. Сотрудничество позволит «СДИ Софт» и SimpleOne создавать интегрированные продукты для оптимизации процессов управления ИТ-активами, изменениями и инцидентами. Интеграция решений поможет обогатить сводную отчетность по состоянию и загрузке ИТ-инфраструктуры благодаря наполнению информацией из двух систем. Заказчики смогут видеть информацию о занятости ИТ-ресурсов и принимать решения о масштабировании инфраструктуры или перераспределении активов.

«Партнерство с «СДИ Софт» открывает новые возможности в области управления ИТ-конфигурациями и документирования инфраструктуры. Объединение наших технологий позволит создавать более комплексные решения для управления ИТ и дальнейшей цифровой трансформации предприятий», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

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Кроме того, компании будут предоставлять друг другу взаимную поддержку в области маркетинга и продаж, совместно участвовать в отраслевых мероприятиях и развивать партнерскую экосистему.

«Сотрудничество с SimpleOne дает нам возможность предложить рынку принципиально новые решения, сочетающие автоматизацию ИТ-процессов с глубокой аналитикой инфраструктуры. Совместное использование технологий «СДИ Софт» и SimpleOne позволит руководству и сотрудникам ИТ-служб значительно повысить качество и оперативность управленческих решений. Это, в свою очередь, окажет положительное влияние на эффективность и надежность функционирования ИТ-инфраструктуры», — сказал Евгений Кривоносов, генеральный директор «СДИ Софт».

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