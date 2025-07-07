«СКБ Контур» заявил о запуске собственного университета ​

«СКБ Контур» запускает в Екатеринбурге «Контур Университет». Новое учебное заведение откроет двери для первых студентов первого сентября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

В настоящее время идет процесс получения лицензии на образовательную деятельность, он должен завершиться до конца текущего года. Обучение в «Контур Университете» начнется первого сентября 2026 г. с набора в магистратуру. В планах на 2027-2028 гг. открыть набор на бакалавриат. В новом учебном заведении планируется готовить квалифицированных специалистов для ИТ-сферы, особое внимание будет уделено проведению научных прикладных исследований в области цифровых технологий в коллаборации с партнерскими вузами.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Сегодня в ИТ-сфере остро не хватает кадров. В «Контур Университете» мы планируем готовить высококвалифицированных специалистов не только для себя, но и внести свою лепту в подготовку кадров для всего российского рынка. Мы считаем важным, чтобы талантливые ребята имели возможность получить качественное образование не только в столице, но и в регионах. Создание университета станет логичным продолжением образовательного трека, который сегодня реализуется компанией со школьной скамьи до вуза. Отмечу, что мы не стремимся конкурировать с существующими вузами. Специфика Контур Университета в том, что обучение будет строиться на основе персонального подхода. Мы будем индивидуально подходить к каждому студенту, чтобы развивать их творческий и лидерский потенциал».

Обучение будет проходить в Екатеринбурге, преимущественно в очном формате. Для нужд университета «СКБ Контур» поначалу использует недавно приобретенное отдельное здание бизнес-центра «Корин» в Екатеринбурге, но прорабатывается также вопрос о выделении отдельного кампуса на территории будущего «Контур-Парка».

Уже в этом году «Контур Университет» организует несколько пилотных курсов по дополнительному профессиональному образованию. Учиться на них смогут действующие студенты других вузов и те, у кого есть образование в бакалавриате или специалитете.

Ректором «Контур Университета» станет Борис Славин, кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук. Имеет опыт руководства ИТ- службами в различных отраслях. Является одним из создателей первой в России интеллектуальной экспертной сети Expinet, автор учебных программ в области стратегического управления ИТ, цифровой трансформации бизнеса и управления знаниями.