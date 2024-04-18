«Солар» запустил сервис защищенного доступа к веб-ресурсам ГОСТ TLS

Группа компаний «Солар» объявила о запуске сервиса защищенного доступа к веб-ресурсам ГОСТ TLS, который обеспечивает безопасное соединение пользователя с сайтом за счет сертифицированных СКЗИ (средств криптографической защиты информации). Сервис работает на отечественных алгоритмах и имеет совместимость с зарубежными. Это позволяет владельцам сайтов сохранять в безопасности данные своих пользователей, даже если западные УЦ (удостоверяющие центры) решат отозвать подтверждающие защиту сертификаты. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Для работы по протоколу безопасного соединения HTTPS («s» – secure) сайту нужно получить SSL-сертификат — он подтверждает подлинность самого ресурса и используется для шифрования данных пользователей. Ранее их выдавали зарубежные удостоверяющие центры, но с 2022 г. ряд российских организаций, попавших в санкционные списки недружественных стран, столкнулись с отзывом сертификатов. В их числе – крупные банки и сайты госкомпаний.

На данный момент компании могут получить сертификаты безопасности от Минцифры России, но с применением международного криптографического алгоритма RSA. Для полноценного импортозамещения ГОСТ TLS от «Солара» защищает трафик между пользователем и сайтом по отечественному алгоритму шифрования с сертификатом российского коммерческого УЦ. Если отечественный алгоритм не поддерживается устройством пользователя, то защищенное соединение будет обеспечено с помощью зарубежного аналога.

Специалисты «Солара» возьмут на себя ответственность за получение сертификата TLS, а также оперативного подключения и работы TLS-криптошлюза. В зависимости от требований заказчика сервис может быть развернут как на инфраструктуре «Солара», так и в облаке или в виртуальном ЦОДе заказчика.

В дополнение клиент будет регулярно получать индивидуальный отчет с информацией о количестве подключений по западным и российским алгоритмам, сроках действия сертификатов и подробностях работы шифрованного канала связи. Также эксперты будут реагировать на инциденты, связанные с СКЗИ.

В настоящее время сервис развернут на одном из крупных федеральных порталов, а также успешно протестирован на внутренних веб-ресурсах «Солар».

«Большинство российских сайтов по-прежнему продолжают использовать зарубежные сертификаты, несмотря на риски их отзыва или отказа в выдаче новых. Сервис ГОСТ TLS поможет компаниям и госучреждениям обеспечить независимость своего ресурса от зарубежных удостоверяющих центров и адаптироваться к возможным законодательным изменениям по выдаче отечественных сертификатов безопасности, а по итогу — повысить доверие пользователя к своим веб-ресурсам», — сказал Александр Веселов, руководитель направления ГОСТ VPN ГК «Солар».

***

Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» — более 850 крупнейших компаний России.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения.

Штат компании — более 1 800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.