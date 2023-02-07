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«Лига цифровой экономики» будет внедрять отечественную систему диспетчеризации для промышленных предприятий Trace Mode

Компания «Техконсур» (входит в «Лигу цифровой экономики») получила статус дилера SCADA-системы Trace Mode от российского разработчика AdAstra. Это позволит «Лиге» предлагать клиентам высокозащищенное отечественное ПО в сфере промышленной автоматизации и диспетчеризации. Об этом CNews сообщили представители «Лиги цифровой экономики».

Trace Modeкроссплатформенная российская программная система, предназначенная для автоматизации технологических процессов (АСУТП), телемеханики, диспетчеризации, учета ресурсов (АСКУЭ, АСКУГ) и автоматизации зданий. Ее разработчик компания AdAstra имеет более чем 30-летний опыт внедрения решений на рынке промышленной автоматики в России и за рубежом.

Преимуществами системы Trace Mode являются совместимость с широким рядом отечественных программно-аппаратных комплексов, доказанная на опасных и особо опасных производственных высоконагруженных объектах (в частности, АЭС) надежность, а также высокий уровень кибербезопасности. В ближайшее время планируется вывод на рынок многоплатформенной версии Trace Mode 7.0 с инструментальной системой для Linux. К раннему ознакомлению с новой версией были приглашены, в том числе, эксперты «Лиги цифровой экономики».

«Мы рады сотрудничеству с одной из ведущих компаний на российском рынке ИТ-услуг. Оно позволит объединить многолетнюю компетенцию AdAstra в области промышленной автоматики и возможности «Лиги цифровой экономики» по внедрению сложных высокотехнологичных систем. Партнерство открывает новые перспективы цифровизации российских предприятий. Это особенно актуально в условиях прекращения работы в России иностранных вендоров и необходимости перехода на сопоставимые по функциональности и удобству пользования отечественные решения», – отметил президент компании AdAstra Лев Анзимиров.

«Цифровизация промышленности – одно из новых направлений деятельности «Лиги». В связи с активным импортозамещением в отрасли, в том числе систем SCADA, мы приняли решение о создании соответствующего направления. Мы рады партнерству с ведущим российским вендором в данном сегменте, это позволит значительно расширить предложение «Лиги» в сфере обеспечения технологического суверенитета отечественной промышленности», – сказал директор направления «Лиги цифровой экономики» Павел Коновалов.

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Безопасность

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«Лига цифровой экономики» — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных и цифровых технологий. Проекты «Лиги» охватывают спектр отраслей экономики, включая государственный сектор, ТЭК, финансы, телекоммуникации и промышленность. Штат компании составляет более 5500 человек. В число заказчиков входят представители основных отраслей экономики: «Сбер», Altyn Bank, Veon, «Ростелеком», МТС, «Роснефть», «Россети», «Интер РАО», «Норникель» и др.

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