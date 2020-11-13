Первая белорусская АЭС использует российское ПО

Специалисты приборного завода «Тензор» создали автоматические комплексы с применением операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition для первой АЭС, которая сейчас строится в Белоруссии.

Проект, генеральным подрядчиком которого является инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом», предусматривает сооружение двух энергоблоков с реакторами новейшего поколения III+ ВВЭР-1200. Их общая мощность составляет 2400 МВт, а использование технологий пассивной защиты и ряд других факторов обеспечивают высокую степень безопасности. Первый энергоблок уже официально запущен 7 ноября 2020 г., начало его промышленной эксплуатации запланировано на 2021 г., а старт второго — на 2022. На сегодня реакторы ВВЭР-1200 работают на Нововоронежской и Ленинградской АЭС, и первый энергоблок, построенный в Белоруссии, — единственное действующее сооружение такого типа за пределами России.

В среде ОС Astra Linux Special Edition функционирует ПО SCADA Trace Mode российской компании «Адастра», которое задействовано в двух решениях, разработанных заводом «Тензор» для оснащения энергоблоков. Первое — это система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ), а второе — автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) инженерных систем.

СКУ ПЗ создана для комплексной противопожарной защиты атомных электростанций, предприятий нефтегазового комплекса и т.д. Система в автоматическом режиме обеспечивает раннее обнаружение огня и дыма, оповещает дежурных о пожаре и зоне возгорания. Также с помощью СКУ ПЗ осуществляются дистанционное управление технологическим оборудованием систем водяного, газового и порошкового пожаротушения, контроль закрытия противопожарных дверей, диагностика технических средств с оповещением о неисправностях, а также архивирование данных.

Система автоматизированного управления противопожарной защитой и АСУ ТП инженерных систем белорусской АЭС обеспечивает контроль более 850 тыс. сигналов от различных устройств электростанции. Эти сигналы передаются на 600 программируемых логических контроллеров ППКП-01Ф, созданных на заводе «Тензор» в подмосковной Дубне. Данные с контроллеров в режиме реального времени направляются на ПК операторов. ПО для них разработано в отечественной SCADA-системе Trace Mode, а она, в свою очередь, работает под управлением российской ОС Astra Linux Special Edition.

SCADA Trace Mode также обеспечивает на белорусской АЭС решение таких задач, как объединение нескольких устройств верхнего уровня в единую систему, централизованная обработка данных и представление их оператору с отображением на мониторе информации о противопожарном состоянии защищаемых помещений, работе систем пожаротушения, технологических параметрах и состоянии оборудования. Кроме того, пользователь SCADA Trace Mode может в зависимости от ситуации выбрать и применить либо автоматический режим управления системой пожаротушения, либо дистанционный вариант, когда процессы запускаются по команде с его АРМ.

«И SCADA Trace Mode, и управляющие контроллеры, и ПО интерфейса для операторов, и операционная система Astra Linux — это полностью российская продукция, причем все решения совместимы и корректно работают в рамках программно-аппаратного стека. Комплекс из системы управления противопожарной защитой и АСУ ТП для белорусской АЭС служит наглядной демонстрацией того, что путем кооперации ИТ-производителей можно достигнуть действительно высокого продуктового уровня. В итоге наши совместные решения востребованы не только на внутреннем рынке, но и за рубежом», – сказал президент компании «Адастра» Лев Анзимиров.

«Ранее SCADA Trace Mode под управлением ОС Astra Linux уже использовали в подобных проектах. Например, в Китае на Тянваньской АЭС это ПО было задействовано в системе пожаротушения. За время эксплуатации программный стек подтвердил свою надежность и высокое качество. Для реализации проекта с белорусской электростанцией его применение было масштабировано: теперь совместное решение Astra Linux и компании «Адастра» стало основой не только системы пожаротушения, но и управления технологическими процессами инженерных систем. Для нас это хороший показатель востребованности и пригодности продукта в том числе для применения на объектах КИИ», — сказал Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.