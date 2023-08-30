К началу учебного года «Мойофис» добавил более 600 улучшений в офисное ПО для школ

«Мойофис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о выпуске обновленного продукта «Мойофис образование». Теперь учебным заведениям стало доступны новые функции редактирования и форматирования документов, появилась возможность работы со спецсимволами, а также поддержка электронной подписи документов. Об этом CNews сообщили представители «Мойофис».

Эффективнее работайте с таблицами

Наибольшее количество изменений коснулись табличного редактора «Мойофис таблица». Теперь в «Мойофис образование» 2.6 преподаватели могут защищать фрагменты документов от нежелательного редактирования. Благодаря этой функции, стало возможным защитить отдельные ячейки, лист целиком или структуру книги полностью. При необходимости, содержимое фрагментов может быть защищено паролем, что позволит избежать случайного редактирования, например, ячеек с формулами, и устранить риски нарушения логики вычислений или структуры документа.

Изменения произошли и в визуальной части табличного редактора. Теперь при копировании ячеек в буфер обмена скопированный фрагмент данных будет выделен дополнительным фокусом – пунктирной линией по периметру ячеек. Это позволит пользователю точнее понимать, какие именно данные были скопированы в буфер обмена прежде. Выделение пропадет только в тот момент, когда пользователь переместит курсор на любую другую ячейку и произведет в нее вставку ранее скопированных значений.

В «Мойофис образование» 2.6 стало удобнее работать с отфильтрованными диапазонами. Теперь, пользователь может применить фильтр, и затем, скопировать в буфер обмена только отфильтрованные данные. Функция позволяет работать привычным способом с большими таблицами, а также фильтровать данные в них для последующей обработки.

Также в табличном редакторе также стало возможным устанавливать точные размеры ячеек вручную. Установка размера ячеек позволяет формировать типовые документы по размеру листа, а также контролировать макеты документов до их вывода на печать. Пользователь может изменять размер ячейки в широких пределах от 0,36 см до 49,99 см с шагом 0,01 см.

Кроме того, были расширены возможности поворота текста внутри ячейки. Для удобства отображения больших заголовков и длинных названий, пользователь может повернуть заголовок на определенный угол для более удобного чтения таблицы. Это может быть актуально в таблицах, где помимо заголовка требуется указать единицы измерения или другие данные. Данная функция также доступна в таблицах, которые можно создавать в текстовом редакторе «Мойофис текст».

В релизе 2.6 «Мойофис образование» пользователям больше не требуется тратить время на поиск листа табличного документа, в котором была завершена работа. При последующем открытии файла, редактор отобразит ту страницу, где было произведено последнее сохранение. Функция экономит время на поиск нужного листа и, как следствие, позволяет эффективнее выполнять задачи.

Получите больше комфорта при работе с документами

В новом релизе также добавлена панель «Избранное». Теперь, преподаватель может добавлять наиболее востребованные инструменты из меню команд или любую кнопку с панели инструментов на отдельную панель и сформировать свой набор часто используемых инструментов. Функция позволяет подготовить для учащихся акцентные настройки, выбрав и поместив на панель «Избранное» все необходимые для их обучения инструменты. Всего на панель «Избранное» можно добавить до 14 элементов.

Также настольные редакторы получили интерфейс для вставки символов. Теперь пользователи могут вставлять знаки форматирования, такие как неразрывные пробелы, дефисы и короткие тире, а также различные начертания, присутствующие в пользовательских шрифтах. Так, символы греческого алфавита востребованы в математике и физике, а также при подготовке рефератов, исследований и различных отчетов, а знаки форматирования — при подготовке различных материалов в учебных заведениях.

В «Мойофис образование» релиза 2.6 также была изменена логика вставки гиперссылки. Теперь работа с гиперссылками требует меньше времени и кликов. Ссылку можно добавить, выделив слово или фразу целиком, а также подставив курсор к нужному слову. Удалять ссылки также проще – это можно сделать из контекстного меню или из окна «Редактировать ссылку».

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Помимо этого, в «Мойофис образование», стало возможно редактировать и просматривать концевые сноски в файлах, которые были созданы в других редакторах. Концевые сноски отличаются тем что отображаются в конце раздела или в конце документа. Концевая сноска относится к главе, разделу или всему документу. Обычная же сноска относится только к странице. Теперь, при открытии документа с концевыми сносками, пользователь увидит их согласно установленным настройкам.

Придайте электронным документам юридическую значимость

Теперь в «Мойофис образование» пользователи могут подписывать или просматривать электронные документы, подписанные встроенной невидимой или отсоединенной подписью. Также доступна возможность проверки сертификата пользователя. Благодаря этой функции, сотрудникам администрации школы больше не требуется использовать дополнительные программы для подписи документов при обмене информацией с различными госструктурами, например, с ФНС, СФР и др.

В «Мойофис образование» реализована поддержка невидимой встроенной подписи (XADES, для форматов OOXML и ODF) и отсоединенной подписи (CADES). Невидимую электронную подпись удобно применять в тех случаях, когда не требуется создавать строки подписи, но необходимо подтвердить авторство, подлинность и неизменность документа. Такая подпись не отображается в содержимом документа, однако при его открытии программа-редактор уведомит пользователя о наличии электронной подписи и отобразит на боковой панели ее статус (валидная или невалидная) и укажет автора, подписавшего документ.

При необходимости, электронная подпись документа может быть откреплена и сохранена в отдельном одноименном SIG-файле. Для этого необходимо при выборе команды «Подписать документ» отметить пункт «Сохранить подпись в отдельном файле». Для работы с электронной подписью документов требуется установка криптопровайдера «Криптопро CSP» на компьютерах пользователей и наличие сертификатов электронной подписи. Для квалифицированной ЭП требуется получить сертификаты в аккредитованном УЦ.

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«В этот раз крупное обновление платформы «Мойофис» 2.6 начинается с «Мойофис образование», который появляется значительно раньше остальных компонентов экосистемы офисного ПО. Мы стремились выпустить продукт для школ до начала нового учебного года, и тем самым, быстрее передать преподавателям наши наиболее совершенные технологии для работы с документами в учебных заведениях. С августа 2021 г. мы ведем статистику запросов на установку «Мойофис образование» с нашего сайта. За это время мы получили более 11500 обращений на скачивание продукта со стороны школ и дошкольных образовательных учреждений по всей России, и в среднем, число установок в сентябре выше на 53% аналогичного показателя в августе», — сказал Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мойофис».

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«Мойофис образование» предназначен для начальных и средних учебных заведений. В его состав входят приложения для работы с текстом, таблицами и презентациями в образовательных организациях. «Мойофис образование» обладает дополнительной настраиваемой панелью «Образование», которая может быть использована преподавателями для проведения интегрированных уроков. Продукт распространяется по нулевой стоимости, его можно получить как в рамках действующих соглашений с региональными органами исполнительной власти, так и установить напрямую с сайта «Мойофис». По состоянию на 1 сентября 2023 г., «Мойофис» заключил 26 соглашений с региональными правительствами, в рамках которых передал лицензии в более чем 10 тыс. школ по всей России. Также преподаватели могут получить дистрибутив самостоятельно с сайта «Мойофис». Полученный дистрибутив можно установить на неограниченное количество компьютеров в образовательном учреждении, а также бессрочно пользоваться обновлениями.

«Мойофис» – российская компания-разработчик офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойофис» включает в себя набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира.Более 8000 организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мойофис». В партнерскую сеть компании входит более 2500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойофис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.