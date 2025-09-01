В новый учебный год с новыми возможностями — обновление «МойОфис Образование»

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представляет новый релиз «МойОфис Образование». Продукт получил более 70 улучшений — от готовности к 58-ФЗ и расширения доступности для вузов до мощных новых инструментов для анализа данных и работы с документами. Новый релиз позволяет создать единую и безопасную экосистему для всего образовательного пути и предоставить преподавателям и учащимся современные инструменты для работы в предстоящем учебном сезоне. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Соответствие 58-ФЗ без риска штрафов

Важнейшим обновлением продукта стала готовность к полному соответствию требованиям Федерального закона № 58-ФЗ. «МойОфис Образование» представляет собой легальное решение для соблюдения закона в образовательных учреждениях всех уровней, что исключает риски административной ответственности и значительных штрафов. Продукт не только обеспечивает выполнение предписаний 58-ФЗ, но и сохраняет полноценную функциональность редакторов для работы с документами, таблицами и презентациями. Это особенно актуально в свете обязанности с 1 сентября 2025 г. госучреждений и организаций с госучастием от 50% перейти на ПО из Единого реестра российских программ. «МойОфис Образование» полностью соответствует этому требованию, а также обеспечивает соответствие стандартам безопасности (ГОСТ) и надежную защиту персональных данных.

Единое ПО на всех уровнях образования

В новом релизе значительно расширен круг организаций, которые могут использовать «МойОфис Образование». Теперь продукт доступен не только школам, колледжам и детским садам, но и государственным высшим учебным заведениям*. Это позволит преподавателям и студентам вузов применять российское офисное ПО для подготовки учебных материалов, научных работ и отчетов. «МойОфис Образование» обеспечивает единую и безопасную программную экосистему для всего образовательного пути — от детского сада до вуза.

*Продукт доступен для учебных целей и не включает деятельность НИИ и организаций послевузовского образования.

Внедрение редакторов в МЭШ без сложной интеграции

Важным шагом стала официальная совместимость «МойОфис Образование» с операционной системой Московской электронной школы (МЭШ). Это открывает возможности для внедрения редакторов в образовательные учреждения по всей стране, так как ОС «МОС» доступна для бесплатного скачивания любой школой России. Теперь образовательные учреждения могут легко внедрить редакторы в цифровую экосистему МЭШ без сложных настроек. Настольные редакторы доступны для установки прямо из магазина приложений МОС, что упрощает развертывание и обновление ПО. Учителя и ученики получают доступ к полному набору инструментов для работы с документами, не выходя из привычной образовательной среды МЭШ.

Работа в обновленном интерфейсе с улучшенным пользовательским опытом

Настольные редакторы «МойОфис Текст», «МойОфис Таблица» и «МойОфис Презентация» получили обновленный интерфейс с улучшенной организацией инструментов для продуктивной работы, в том числе с большими документами.

Ряд улучшений экономят время и упрощают ежедневные задачи. Все инструменты теперь сгруппированы по темам во вкладках на панели инструментов, а при наведении курсора отображаются сочетания горячих клавиш. Для быстрого доступа действия с файлом, настройки и справка собраны в одном разделе, а поле «Найти» позволяет запускать нужные команды. В заголовке окна редактора теперь отображается формат открытого документа, что исключает путаницу.

Работа с контентом стала комфортнее благодаря новым возможностям персонализации: в редакторах появился раздел с последними использованными шрифтами, а также доступ к недавним документам и часто используемым функциям.

Автоматизация анализа данных и визуализации в таблицах

В обновленной версии «МойОфис Таблица» появились инструменты для анализа и визуализации данных. Фильтрация по условию позволяет мгновенно отбирать записи по числовым критериям («больше», «меньше», «между»), что ускоряет работу с большими массивами информации. Все активные фильтры теперь можно сбросить одним действием.

Условное форматирование автоматически подсвечивает цветом важные данные: уникальные или повторяющиеся значения, наибольшие/наименьшие числа. Это помогает находить аномалии и тенденции, экономя время на визуальном анализе.

Для работы с формулами добавлен мастер функций, который помогает корректно заполнять аргументы и находить ошибки. Работу ускоряют и новые комбинации горячих клавиш.

Также расширены возможности визуализации: поддержка кольцевых диаграмм и подписей данных позволяет прямо на графике отображать значения. Настройка внешнего вида помогает создавать профессиональные и информативные отчеты.

Форматирование документов по ГОСТу и создание профессиональной верстки

Редактор «МойОфис Текст» получил важные обновления для работы с официальной документацией. Теперь доступна автоматическая настройка нумерации заголовков по ГОСТ 19.106 — с точкой или без, с возможностью отключения для любого уровня. Функция автоматически присваивает порядковые номера всем заголовкам, исключая ошибки и необходимость ручного обновления, что особенно оценят преподаватели и студенты при работе с отчетами и технической документацией.

Кроме того, появилась возможность легкого создания колоночной верстки, аналогичной журнальной. Пользователи могут разбивать текст на произвольное количество колонок, настраивать их ширину и интервалы с помощью ползунков, а также применять форматирование ко всему документу или отдельным разделам. Для точного контроля над текстом доступна вставка непечатаемого символа «Разрыв колонки». Этот набор инструментов позволяет легко создавать структурированные и визуально привлекательные материалы для учебных работ и методических пособий, экономя время на форматировании.

«Этот релиз — важный шаг в построении целостной и безопасной цифровой экосистемы для всех этапов образования. Мы не просто добавляем новые функции, а создаем надежную среду, которая гарантирует соответствие требованиям №58-ФЗ и позволяет образовательным организациям сосредоточиться на своей основной задаче — учебном процессе, не беспокоясь о технических ограничениях или юридических рисках», — отметила руководитель управления продукта «Редакторы МойОфис» Юлия Трубенок.