ABB представила цифровое решение для производства бумаги

АВВ предложила систему контроля производительности электрического привода для бумагоделательных машин (Paper Machine Drives Performance), которая представляет собой решение для цифрового анализа данных, предоставляющее производителям целлюлозно-бумажной промышленности подробную информацию о состоянии их приводных систем для улучшения эксплуатационных характеристик и надежности оборудования, снижения количества обрывов полотна и повышения качества бумаги.

Система управления приводами бумагоделательной машины – это решение для непрерывного мониторинга и цифрового обслуживания, использующее технологию цифровых двойников для более точного моделирования и оценки эффективности системы регулирования привода. Применение усовершенствованного вычислительного механизма к критическим системным данным позволяет в режиме реального времени осуществлять мониторинг производительности оборудования в части измерения натяжением полотна, управлением скоростью и распределением нагрузки. Это, в свою очередь, позволяет оптимизировать управление системой электрического привода, ускорить поиск и устранение неисправностей и принимать более обоснованные решения в отношении активов предприятия.

Система также обеспечивает заблаговременное оповещение о возможных отказах и необходимости технического обслуживания, что позволяет заводам проводить профилактическое ТО, сокращая незапланированные простои производства и затраты на ремонт.

«Заказчики всегда ищут лучшие технологии для анализа состояний своей приводной системы, что поможет эффективно выявлять первопричину любых проблем, – сказал Санат Кумар (Sanath Kumar), глобальный менеджер по оборудованию для систем регулируемого привода бумагоделательных машин в АВВ. – Наше новое решение представляет собой уникальное предложение, которое проводит мониторинг управления приводами бумагоделательных машин, чтобы предоставить детальную информацию об общем состоянии оборудования, практически, в режиме реального времени, а также посылает прогнозные оповещения и информацию о первопричинах возможных поломок для оптимизации управления и использования предиктивных стратегий технического обслуживания».

Устраняя необходимость в ручном сборе данных, система управления приводами бумагоделательной машины использует платформу ABB Ability для сбора и анализа полного спектра информации, собрать которую вручную было бы практически невозможно. Как часть портфолио услуг ABB Ability Performance Service для бумагоделательных машин данный сервис способствует росту и оптимизации производительности оборудования, и следует проверенной методике АВВ «диагностика, внедрение, поддержание»; доступ к данной услуге можно получить через ABB Ability Collaborative Operations.