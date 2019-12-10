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ABB внедрила систему мониторинга энергопотребления Ability EDCS на Павловском ДОКе

Интеграция Внедрения Облака

ABB поставила цифровую систему распределения электроэнергии для Павловского деревообрабатывающего комбината, входящего в ЛХК «Алтайлес». Мониторинг и обработка измерений производятся в системе EDCS (Electrical Distribution Control System) из портфолио ABB Ability.

Поставка также включала в себя низковольтное оборудование для электроснабжения Павловского ДОКа: шесть силовых шкафов типа ГРЩ на напряжение 0,4 кВ и 0,69 кВ. Система мониторинга ABB Ability EDCS, согласно договорённости с заказчиком, была установлена на вводные аппараты. Такое решение позволяет контролировать потребление электроэнергии на производстве и регулировать его в зависимости от текущих производственных задач.

Внедрение ABB Ability EDCS на Павловском ДОКе стало первым российским проектом АВВ подобного рода в среде конечного заказчика. Ранее решение в тестовом режиме использовалось на Липецком заводе АВВ. Специалисты компании смогли полностью изучить функциональность нового продукта, чтобы впоследствии предлагать заказчику конечное решение. В результате предприятие АВВ получило ряд возможностей по оперативному контролю потребления электроэнергии различным оборудованием, установленном на производстве и в офисе.

Павловский ДОК – это предприятие, строившееся «с нуля», поэтому в процессе пуско-наладочных работ команда инженеров АВВ провела обучающий интенсив для сотрудников комбината. Сейчас система запущена и работает в стабильном режиме, а специалисты сервисного центра АВВ оказывают онлайн-поддержку цифровому продукту.

Александр Прудников, руководитель бизнес-подразделения «Электрооборудование» ABB в России, сказал: «Цифровизация – это не прихоть компаний-производителей оборудования, а наши сегодняшние реалии, поэтому перспективы любых цифровых систем безграничны. Наша система позволяет без капитальных затрат получить готовый продукт, что очень удобно для конечных заказчиков. К цифровой трансформации предприятия должны быть внутренне готовы, а компания АВВ имеет развитые технологии, которые могут за короткий период времени встроиться в производственные процессы предприятий. Чтобы осуществить масштабное внедрение этих технологий в АВВ собрана команда высококвалифицированных специалистов».

Виталий Сысоев, энергетик Павловского ДОК, сказал: «В результате сотрудничества с компанией АВВ наше предприятие стало одним из первых в стране, получивших доступ к высокотехнологическим системам мониторинга и управления потребления и распределения электрической энергии. Сама по себе система позволяет контролировать состояние электроснабжения практически из любой точки мира, где есть доступ в глобальную сеть, что является большим подспорьем в организации работы обслуживающего персонала. Программные оболочки, которые были сконфигурированы специалистами АВВ для нашего предприятия, позволяют в простой интуитивной форме работать с массивами данных, поступающими непосредственно от автоматических выключателей, установленных в ГРЩ. Немаловажным фактором является и постоянная техническая поддержка инженеров АВВ при возникновении каких-либо вопросов. Внедрение данных технологий на промышленных предприятиях – это большой шаг для исключения рисков возникновения внештатных ситуации в электроснабжении».



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