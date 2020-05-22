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Спецпроекты

ABB разработала AR-решение для промышленности

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

ABB разработала технологию на основе дополненной реальности, направленную на оцифровку действий технического специалиста на объекте и улучшение обмена информацией между ним и центральным диспетчерским пунктом. Решение полностью отвечает потребностям технических специалистов, находящихся на объекте, проводит интеграцию полевых и распределенных систем управления, что повышает безопасность, снижает риски, связанные с человеческим фактором, и повышает эффективность работы.

Считается, что более 20% промышленных простоев обусловлены человеческим фактором. Решение ABB Ability с технологиями дополненной реальности обеспечивает согласованность действий при проведении операций, выполняемых вручную, при стандартизации методик работы, обслуживании и ремонте на объекте. Оно также применяется для цифровой регистрации и использования системных данных.

В отличие от традиционных печатных инструкций по эксплуатации решение АВВ позволяет вести работы в интерактивном режиме с помощью мобильного устройства, чтобы последовательно, эффективно и безопасно направлять каждое действие оператора.

«Человеческий фактор продолжает оказывать негативное влияние на безопасность и часто является причиной простоев производства, — сказал Крис Наунхаймер, руководитель digital-направления топливно-энергетической промышленности в ABB. — Инженеры тратят значительное время на обработку и интерпретацию данных. С помощью данной технологии мы намерены решить эти проблемы и по-настоящему изменить дальнейшую работу».

Используя промышленные планшеты, смартфоны или интерактивный комплекс Microsoft HoloLens, операторы смогут получать доступ к данным производственного оборудования, процессам или процедурам в режиме реального времени, что значительно улучшит взаимодействие и позволит мгновенно регистрировать данные с объекта через пользовательский интерфейс.

Система, разработанная в сотрудничестве с ведущими компаниями отрасли, может быть использована в любой промышленной среде, как на новых, так и на уже существующих проектных площадках, для пуско-наладочных работ, планового технического обслуживания и при простое производства.

«Вместе с заказчиками АВВ работала над решением, способствующим более согласованному проведению технических работ на площадке, оперативному доступу к актуальным данным и цифровым технологиям, — сказал Крис Наунхаймер. — Наше решение помогает специалистам на объекте проводить работы максимально эффективно, а также повышает безопасность, производительность и приводит к значительной экономии операционных затрат».

Применение решения АВВ в нефтегазовой, химической, обрабатывающей отрасли, а также в области энергетики и водоснабжения поможет трансформировать производственные процессы на предприятии, предоставив техническим специалистам, находящимся на объекте, возможность воспользоваться всеми преимуществами цифровых технологий, мобильной передачи данных и дистанционного взаимодействия.

Данное решение является примером того, как АВВ помогает персоналу заказчика работать с производственными приложениями, предоставляя сотрудникам доступ к системе вне зависимости от того, где они находятся.

«В эти непростые времена как никогда важно соблюдать баланс между безопасностью труда и производительностью, — отметил Крис Наунхаймер. — АВВ стремится максимально защитить людей, одновременно помогая предприятиям продолжать непрерывную работу, посредством использования дистанционных сервисов и цифровых решений».

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