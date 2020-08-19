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ABB запустила ИИ-платформу на базе Microsoft Azure

Интеграция Облака
, Текст: Эльяс Касми

ABB выпускает новый программный сервис для анализа данных. Он позволит объединить операционные, инженерные и информационно-технологические данные для принятия эффективных решений.

ABB Ability Genix Industrial Analytics и AI Suite представляют собой масштабируемую передовую аналитическую платформу со встроенными, простыми в использовании приложениями и сервисами. На базе платформы собираются, обрабатываются и интерпретируются операционные, инженерные и информационно-технологические данные. Они становятся важным источником информации, которая помогает промышленным предприятиям повысить эффективность работы, оптимизировать управление активами, обеспечить безопасность и целостность бизнес-процессов.

Согласно исследованиям, промышленные компании, как правило, используют лишь 20% собранной информации, что серьезно ограничивает их способность осмысленно и своевременно применять аналитические данные. Новое решение ABB собирает в одном месте цифровые потоки данных, поступающих из различных источников, и объединяет их с общими контекстными параметрами с помощью единой аналитической модели. Применение искусственного интеллекта в отношении этих показателей дает возможность получить предметную отфильтрованную информацию для прогнозирования и оптимизации, что непосредственно влияет на улучшение производительности.

ABB Ability Genix состоит из информационно-аналитической системы и приложений, дополненных сервисами ABB, которые помогают заказчикам решать, как оптимизировать активы, технологические процессы и профили риска, а также способствуют формированию аналитических данных и определению способов их применения. Благодаря обширной библиотеке приложений, заказчики могут выбрать различные виды аналитической отчетности в зависимости от производственных задач, что поможет ускорить традиционный процесс планирования и заказа услуг у поставщиков.

Настраиваемый как для нужд завода, так и для предприятия, ABB Ability Genix поддерживает различные способы внедрения, включая облачные, гибридные и локальные. ABB Ability Genix использует платформу Microsoft Azure для интегрированного подключения к облаку и сервисам в рамках стратегического партнерства ABB и Microsoft.

Ключевым компонентом ABB Ability Genix является ABB Ability Edgenius Operations Data Manager – инструмент, который соединяет, собирает и анализирует операционные технологические данные в месте их возникновения. ABB Ability Edgenius использует показатели, генерируемые операционными технологиями и системами, такими как АСУ ТП и измерительная аппаратура, для создания аналитики, которая позволяет оптимизировать производственные процессы и повысить эффективность использования активов. ABB Ability Edgenius можно развернуть как отдельный инструмент или интегрировать с ABB Ability Genix, таким образом, эксплуатационные характеристики объединяются с другими данными для проведения стратегического анализа деятельности предприятия.

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