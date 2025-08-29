Производители электроники потребовали ужесточить контроль над «железом» из реестра российской продукции. Нужно проверять все крупные закупки

Производители электроники требуют от Минпромторга ужесточить проверки российской электроники, поставленной в рамках госзакупок. Предлагается проверять все крупные закупки на соответствие поставленной реестровой продукции баллам в реестре. А также требовать отчет о закупке отечественных компонентов.

Ужесточение контроля

Как стало известно CNews, Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) предложила Минпромторгу усилить контроль за соответствием реестру электроники, которая поставлена по госзакупкам. Письмо об этом было отправлено 19 августа 2025 г. на имя главы ведомства Антона Алиханова (документ есть в распоряжении CNews).

«Срок проведения экспертизы ТПП может занимать, в зависимости от сложности изделия, от одного до шести месяцев и тянет значительные издержки, как финансовые, так и управленческие, — отмечается в документе. — Однако эти вложения на этапе включения в реестр девальвируются несовершенством процедур контроля на этапе заключения контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ и на этапе поставок продукции, когда закупаемая продукция часто не соответствует параметрам реестра».

Ассоциация предложила усилить отраслевой и общественный контроль за соблюдением участниками рынка государственных требований по компонентному составу и локализации технологических операций и внести изменение в постановление Правительства от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

Какой план у АРПЭ

На этапе ведения каталога реестровой продукции в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) АРПЭ предлагает раскрыть структуру балльной оценки внесенной в реестр продукции. То есть включить обозначения, за что продукция получила те или иные баллы при прохождении экспертизы ТПП.

© orcearo / Фотобанк Фотодженика Отрасль требует ужесточить проверки электроники

АРПЭ также просит на этапе проведения госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ для производителей реестровой продукции, требовать отчет об объемах закупок отечественных компонентов, за которые были начислены баллы уровня локализации.

Помимо этого, ассоциация предложила Минпромторгу утвердить процедуру выборочной проверки соответствия компонентного состава поставленного по госконтракту оборудования структуре бальной оценки, указанной в реестре. «По нашему мнению, проводить такие проверки при наиболее крупных закупках обязательно, а при малых и средних объемах закупок — опционально, по инициативе проигравшей стороны или производителя компонентов с привлечением экспертных организаций», — подчеркивается в письме.

По мнению ассоциации, это обеспечит возможность контролировать объем выпуска реестровой продукции. «Организация контроля при реализации госзакупок снизит нагрузку на «добросовестных» отечественных производителей и поможет минимизировать случаи подлога и прочих злоупотреблений при поставках по государственным контрактам», — следует из письма.

Идея не новая

Стоит отметить, что идея проверять продукцию на соответствие реестру в рамках поставок, ранее в официальной форме не озвучивалась. Но требование об отчете о закупках комплектующих пытаются ввести давно. В марте 2024 г. Минпромторг публиковал проект постановления, где для попадания в реестр требовалось отчитываться об объеме российской элементной-базы, которая была закуплена. Однако поправки не были приняты.

На рынке давно назрела правовая потребность выводить мошенников из реестра. Т.к. недобросовестные производители при внесении продукции использует российские комплектующие. Однако при поставке такой продукции по госзакупкам, вместо отечественных деталей используют дешевые китайские. И по факту поставляют нереестровый товар.

На рынке было много скандалов о подобных несоответствиях. Например, поставки электроники Life Tech, где так же было выявлено несоответствие заявленным комплектующим при подаче документов в реестр. Помимо этого, летом разгорались скандалы по той же теме из-за реестровых счетчиков.

Сейчас также действуют выборочные проверки производимой продукции (не поставленной в рамках госзакупок) в случае обращения отрасли как было счетчиками или — обращения СМИ, как было с мониторами «Лайтком».