Разделы

Бизнес Законодательство Тендеры Интеграция ИТ в госсекторе
|

Крым не смог разорвать с «дочкой» «Ростеха» многомиллионный ИТ-контракт, несмотря на двукратный срыв сроков

Входящий в «Ростех» НЦИ заметно просрочил проект модернизации медицинской ИТ-системы Крыма, однако госзаказчик не смог разорвать с ним 187-миллионный контракт. Решение о прекращении деловых отношений было обжаловано НЦИ в суде.

Просрочка работ по медицинской ИС

Как выяснил CNews, входящий в «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) существенно затянул исполнение госконтракта, связанного с медицинской ИТ-системой Крыма, однако каких-либо серьезных последствий компании удалось избежать.

Заказчиком рассматриваемых работ выступило государственное бюджетное учреждение «Крымский медицинский информационно-аналитический центр» (КМИАЦ). В ходе исполнения контракта НЦИ должен был осуществить модернизацию и обеспечить развитие подсистемы региональной медицинской ИС в составе Единой медицинской информационной системы здравоохранения Республики Крым. За счет этого заказчик намеревался достигнуть ключевые показатели при реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой госинформсистемы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Контракт на сумму 186,8 млн руб. был заключен 26 августа 2020 г. Какая-либо конкурентная закупочная процедура этому не предшествовала. НЦИ был назначен единственно возможным поставщиком на основании распоряжения Правительства России от 26 декабря 2019 г. №3203-р, касающегося аналогичных работ во всех регионах страны.

Сроком исполнения соглашения было прописано 10 декабря 2020 г. КМИАЦ в силу задержек со стороны исполнителя свое решение об одностороннем отказе от исполнения контракта принял 31 марта 2021 г. На этот момент в отношении системы все еще осуществлялись некоторые доработки. Таким образом, рассчитанный на 3,5 месяца проект был затянут более чем в два раза.

krym_600.jpg
НЦИ затянул проект модернизации крымской ИТ-системы, но избежал последствий

На сегодняшний день в карточке контракта на сайте госзакупок в разделе «фактически оплачено заказчиком» проставлен ноль.

Посчитав разрыв соглашений неправомерным, НЦИ 23 апреля 2021 г. обратился в Арбитражный суд республики Крым. В начале декабря служители Фемиды признали разрыв контракта недействительным. «На момент одностороннего отказа работы были выполнены, стороны находились в процессе выполнения согласованного графика устранения замечаний», — говорится в заключении суда.

Вынесенное решение может быть обжаловано в течение месяца. На момент публикации данного материала представители КМИАЦ прокомментировать CNews итоги судебного разбирательства не смогли. Представители НЦИ от комментариев отказались.

НЦИ избежал «черного списка»

В судебных документах есть указание на то, что в контексте разрыва контракта Управление Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю 30 апреля 2021 г. приняло решение отказать заявителю (по всей видимости — КМИАЦ) во включении информации о НЦИ в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Напомним, попадание в «черный список» лишило бы компанию возможности в течение двух лет участвовать в закупках госорганов по закону 44-ФЗ, хотя и допускало бы участие в проектах для компаний с госучастием — по закону 223-ФЗ (для таких закупок есть отдельный реестр).

Субподрядчики НЦИ

Из судебных документов следует, что НЦИ не все виды работ осуществлял самостоятельно, а воспользовался услугами субподрядчика. Такое право было закреплено за ним упоминавшимся выше распоряжением Правительства. В документе было прописано, что назначенному государством единственному исполнителю аналогичных работ по всей России самому достаточно было выполнять «не менее 5%» совокупного стоимостного объема обязательств по госконтрактам.

Как цифровые технологии в промышленности дополняют бизнес
Бизнес

В рассматриваемом проекте, в частности, работы по обновлению системного и прикладного ПО на серверной группе заказчика проводила компания «РТ медицинские информационные системы» («РТ МИС») — совместное предприятие «РТ лабс» (100-процентная дочерняя компания «Ростелекома») и компании «Сван».

При этом «РТ МИС» стала субподрядчиком второго уровня. К исполнению проекта ее привлек соисполнитель НЦИ, компания «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед») — совместное предприятие НЦИ, «РТ лабс» и «Национальной цифровой экосистемы здравоохранения» (дочерняя структура «Фармстандарта»).

Специфика деятельности КМИАЦ

Целью работы КМИАЦ на его сайте заявлена организация и управление системой медицинского статистического учета и отчетности в медицинских организациях Крыма.

В перечень видов деятельности центра входит организация сбора и обработки медико-статистической информации о сети, кадрах и деятельности медорганизаций Крыма, а также о состоянии здоровья населения. Помимо этого центр занимается функциональным руководством медицинской статистической службой полуострова, обеспечением достоверности сведений в учетной и отчетной медицинской документации, обучением работников системы здравоохранения методам сбора, передачи, статистической обработки, анализа и хранения статистических данных.

Среди прочих видов специализации центра — анализ медико-статистической информации о состоянии здоровья населения и деятельности медицинских организаций, предоставление в Минздрав и территориальный орган государственной статистики сводных государственных и отраслевых медицинских отчетов.

Денис Воейков

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ФСО получит 6 миллиардов на ИТ-обеспечение Путина и Мишустина

Арестован бывший ИТ-директор Санкт-Петербурга. У другого экс-ИТ-директора обыск

Роскомнадзор запрещает в России Tor, но не говорит, за что

Мегапровайдер месяц не мог починить клиенту сломанный интернет, но не забыл выставить счет

Найден лучший за последние 15 лет способ взломать защищенную сеть

Власти остановили работу Webmoney в России

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли

Ученые нашли новую форму воды — черный суперионный лед
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021