Крым не смог разорвать с «дочкой» «Ростеха» многомиллионный ИТ-контракт, несмотря на двукратный срыв сроков

Входящий в «Ростех» НЦИ заметно просрочил проект модернизации медицинской ИТ-системы Крыма, однако госзаказчик не смог разорвать с ним 187-миллионный контракт. Решение о прекращении деловых отношений было обжаловано НЦИ в суде.

Просрочка работ по медицинской ИС

Как выяснил CNews, входящий в «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) существенно затянул исполнение госконтракта, связанного с медицинской ИТ-системой Крыма, однако каких-либо серьезных последствий компании удалось избежать.

Заказчиком рассматриваемых работ выступило государственное бюджетное учреждение «Крымский медицинский информационно-аналитический центр» (КМИАЦ). В ходе исполнения контракта НЦИ должен был осуществить модернизацию и обеспечить развитие подсистемы региональной медицинской ИС в составе Единой медицинской информационной системы здравоохранения Республики Крым. За счет этого заказчик намеревался достигнуть ключевые показатели при реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой госинформсистемы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Контракт на сумму 186,8 млн руб. был заключен 26 августа 2020 г. Какая-либо конкурентная закупочная процедура этому не предшествовала. НЦИ был назначен единственно возможным поставщиком на основании распоряжения Правительства России от 26 декабря 2019 г. №3203-р, касающегося аналогичных работ во всех регионах страны.

Сроком исполнения соглашения было прописано 10 декабря 2020 г. КМИАЦ в силу задержек со стороны исполнителя свое решение об одностороннем отказе от исполнения контракта принял 31 марта 2021 г. На этот момент в отношении системы все еще осуществлялись некоторые доработки. Таким образом, рассчитанный на 3,5 месяца проект был затянут более чем в два раза.

НЦИ затянул проект модернизации крымской ИТ-системы, но избежал последствий

На сегодняшний день в карточке контракта на сайте госзакупок в разделе «фактически оплачено заказчиком» проставлен ноль.

Посчитав разрыв соглашений неправомерным, НЦИ 23 апреля 2021 г. обратился в Арбитражный суд республики Крым. В начале декабря служители Фемиды признали разрыв контракта недействительным. «На момент одностороннего отказа работы были выполнены, стороны находились в процессе выполнения согласованного графика устранения замечаний», — говорится в заключении суда.

Вынесенное решение может быть обжаловано в течение месяца. На момент публикации данного материала представители КМИАЦ прокомментировать CNews итоги судебного разбирательства не смогли. Представители НЦИ от комментариев отказались.

НЦИ избежал «черного списка»

В судебных документах есть указание на то, что в контексте разрыва контракта Управление Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю 30 апреля 2021 г. приняло решение отказать заявителю (по всей видимости — КМИАЦ) во включении информации о НЦИ в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Напомним, попадание в «черный список» лишило бы компанию возможности в течение двух лет участвовать в закупках госорганов по закону 44-ФЗ, хотя и допускало бы участие в проектах для компаний с госучастием — по закону 223-ФЗ (для таких закупок есть отдельный реестр).

Субподрядчики НЦИ

Из судебных документов следует, что НЦИ не все виды работ осуществлял самостоятельно, а воспользовался услугами субподрядчика. Такое право было закреплено за ним упоминавшимся выше распоряжением Правительства. В документе было прописано, что назначенному государством единственному исполнителю аналогичных работ по всей России самому достаточно было выполнять «не менее 5%» совокупного стоимостного объема обязательств по госконтрактам.

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В рассматриваемом проекте, в частности, работы по обновлению системного и прикладного ПО на серверной группе заказчика проводила компания «РТ медицинские информационные системы» («РТ МИС») — совместное предприятие «РТ лабс» (100-процентная дочерняя компания «Ростелекома») и компании «Сван».

При этом «РТ МИС» стала субподрядчиком второго уровня. К исполнению проекта ее привлек соисполнитель НЦИ, компания «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед») — совместное предприятие НЦИ, «РТ лабс» и «Национальной цифровой экосистемы здравоохранения» (дочерняя структура «Фармстандарта»).

Специфика деятельности КМИАЦ

Целью работы КМИАЦ на его сайте заявлена организация и управление системой медицинского статистического учета и отчетности в медицинских организациях Крыма.

В перечень видов деятельности центра входит организация сбора и обработки медико-статистической информации о сети, кадрах и деятельности медорганизаций Крыма, а также о состоянии здоровья населения. Помимо этого центр занимается функциональным руководством медицинской статистической службой полуострова, обеспечением достоверности сведений в учетной и отчетной медицинской документации, обучением работников системы здравоохранения методам сбора, передачи, статистической обработки, анализа и хранения статистических данных.

Среди прочих видов специализации центра — анализ медико-статистической информации о состоянии здоровья населения и деятельности медицинских организаций, предоставление в Минздрав и территориальный орган государственной статистики сводных государственных и отраслевых медицинских отчетов.