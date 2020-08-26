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«Росэлектроника» представила новый комплекс виртуальной реальности для военных связистов

ИТ в госсекторе Техника

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил на форуме «Армия-2020» новый комплекс для обучения военных связистов с использованием технологий виртуальной реальности (VR). В состав комплекса входят очки виртуальной реальности, датчики движения для рук и ног, а также компьютер, помещенный в специальный рюкзак, для свободного перемещения курсанта в пространстве.

Демонстрируемое решение позволяет получить навыки, необходимые для работы с реальной техникой, в виртуальной среде, сформированной с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам. Программное обеспечение комплекса отслеживает действия учащегося, контролирует и оценивает качество выполнения заданий.

VR-комплекс, представленный в рамках форума «Армия-2020», предназначен для отработки развертывания аппаратной связи в виртуальной среде, однако решение может быть адаптировано для обучения работе с любой другой техникой.

Оборудование разработано Рязанским радиозаводом (входит в «Росэлектронику»). Решение построено на основе отечественного программного обеспечения.

«Применение VR-тренажеров для обучения – активно развивающийся тренд, в том числе в сфере военного образования. Мы предлагаем заказчикам готовый комплекс виртуальных средств для обучения учащихся, который позволит отрабатывать навыки работы с реальной техникой без необходимости проведения полевых учений. Решение может применяться не только для тренировки военнослужащих, но и в таких областях, как промышленное производство, безопасность на транспорте, авиация», – сказал индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко.

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