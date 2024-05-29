В России создан мобильный пункт управления беспилотниками

Новый пункт управления создан специалистами Рязанского радиозавода на базе специализированного автомобиля «Камаз» повышенной проходимости. С помощью дронов операторы в режиме реального времени могут получать информацию из наиболее опасных зон чрезвычайных ситуаций (ЧС), таких как зоны природных пожаров, стихийных бедствий или военных конфликтов. Дроны могут быть оборудованы различными датчиками и камерами, которые предоставляют операторам высококачественные изображения и данные о ситуации на местах, что позволяет им принимать более информированные решения и принимать меры для предотвращения или уменьшения последствий чрезвычайной ситуации.

Мобильный пункт управления БПЛА

«Росэлектроника», входящая в состав «Ростех», впервые представила мобильный пункт управления беспилотниками для проведения спасательных операций. Новый комплекс позволяет оперативно развернуть в полевых условиях точку для работы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом уже сообщалось на CNews в конце мая 2024 г.

Новый пункт управления беспилотными авиационными системами (ППУ БАС) создан специалистами Рязанского радиозавода, который входит в «Росэлектронику» на базе специализированного автомобиля «КАМАЗ» повышенной проходимости. ППУ БАС включает в себя ряд телекоммуникационного оборудования для организации каналов спутниковой, проводной и радиосвязи, системы видеонаблюдения и видеоконференцсвязи в зоне выполнения задач.

Согласно информации разработчиков, новый комплекс позволяет оперативно развернуть в полевых условиях точку для работы с беспилотными авиационными системами. С помощью дрона операторы могут в режиме реального времени получать информацию из наиболее опасных зон ЧС, выполнять воздушный поиск объектов, осуществлять мониторинг пожароопасной, паводковой и ледовой обстановки, а также вести разведку путей движения и аэрофотосъемку. ППУ БАС позволяет безопасно управлять многочисленными дронами вне зоны видимости. Это позволяет сотрудникам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) беспрепятственно координировать параллельную работу для решения различных задач.

Мобильный пункт управления может сопрягаться с разными типами беспилотников. Это позволяет спасателям использовать дроны, оснащенные фото-, видео- и мультиспектральными камерами, тепловизором, дозиметром радиации, газоанализатором, системой голосового оповещения и другими техническими средствами. Благодаря этому специалисты МЧС России имеют возможность выполнять практически все задачи по мониторингу в зоне чрезвычайной ситуации.

В состав комплекса входит компактная спутниковая станция для организации широкополосной связи. Аппаратура обеспечивает скорость передачи информации по спутниковому каналу связи от 2 до 4 МБ/с. Оборудование разработано входящим в «Росэлектроника» - НПЦ «Вигстар».

Rostec Новый пункт управления беспилотными авиационными системами

По информации ТАСС, на борту ППУ БАС находится комплект аппаратуры профессиональной радиосвязи стандарта Digital Mobile Radio (DMR) производства концерна «Созвездие». В комплекс также входят транспортные и портативные DMR-радиостанции, антенны и переносной ретранслятор. Устройства предназначены для обеспечения радиосвязи в сложных погодных условиях и устойчивы к воздействию внешних факторов - вибрации, механическим повреждениям, высоким температурам и попаданию влаги.

В течение 2022-2023 гг. Рязанский радиозавод поставил в интересах территориальных подразделений МЧС России 21 мобильный узел связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций (МУС ЧС) и 13 мобильных комплексов информирования населения (МКИОН). Предприятие определено единственным поставщиком комплексов до февраля 2027 г.

Мобильные центры управления и контроля

В 2024 г. решения мобильных центров управления и контроля находят все более широкое применение в правоохранительных и военных целях, а также среди организаций, которым требуется высококачественное мобильное видеонаблюдение.

Решения для управления и контроля на базе транспортного средства, которое позволяет пользователю отслеживать и реагировать на кризисные ситуации как можно ближе к точке возгорания, насколько это безопасно. Отличительной особенностью решения является его мобильность. Он может быстро и легко определять местоположение вблизи определенных зон наблюдения, тем самым оптимизируя способность пользователя реагировать на ситуацию. Это легко развертываемое решение для наблюдения, которое может удовлетворить различные ситуационные требования: публичные мероприятия (спортивные, политические), демонстрации и тактические операции по обеспечению безопасности. Мобильные центры управления и контроля состоят из автомобиля наблюдения, оснащенного различными датчиками, командными станциями мониторинга и приложения управления, а также возможностью удаленной передачи данных или любой другой информации.

Станция мониторинга состоит из экранов, на которых отображаются видео, аудио и другие сигналы с различных датчиков. Командный состав, оснащенный гарнитурами, просматривает эти каналы и принимает решения, которые передаются группам реагирования на местах. Кроме того, предоставляется возможность передачи данных датчиков в центральный пункт, через канал связи для удаленного мониторинга и тем самым обеспечивая несколько уровней принятия решений в отношении события, находящегося под наблюдением.