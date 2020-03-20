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Ростех поставил Росгвардии комплекс связи на базе автомобиля высокой проходимости

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех по заказу Росгвардии поставил первую партию модернизированных комплексных аппаратных связи на базе полноприводного автомобиля высокой проходимости, оснащенных современным телекоммуникационным оборудованием.

Аппаратная на базе шасси высокой проходимости включает в себя комплекс устройств для организации спутниковых, радиорелейных, радио- и проводных каналов связи, включая каналы GSM и LTE. Разработка позволяет обеспечить должностных лиц пункта управления автоматической телефонной связью, видео-конференц-связью, передачей данных как в секретном, так и в защищенном сегментах сети с возможностью доступа к единому информационному пространству войск.

В качестве транспортной базы используется полноприводный «КАМАЗ». Преимуществами данной базы являются эксплуатационная надежность, высокие технико-экономические показатели, простота и ремонтопригодность конструкции. Автомобиль обладает высокой проходимостью для работы в полевых условиях и на пересеченной местности.

«Разработчики впервые смогли перенести на подвижную базу идеи и технические возможности, которые до этого в полевых условиях никогда не реализовывались или могли быть реализованы только группой аппаратных машин. Следует отметить, что практически вся техника, использованная для оборудования подвижного комплекса связи - российского производства», ⎼ рассказали в «Росэлектронике».

Аппаратная является уникальным изделием и включена в реестр единственных поставщиков российского вооружения и военной техники. Комплексная аппаратная связи разработана Рязанским радиозаводом (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) во взаимодействии с Главным управлением связи Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

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