«Депо компьютерс» автоматизирует медицинские учреждения Нижегородской области

«Депо компьютерс» в рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение» провела автоматизацию медицинских учреждений Нижегородской области. Полученные больницами и поликлиниками отечественные моноблоки ДЕПО имеют заключение Министерства промышленности и торговли РФ №3826/11 от 24 января 2019 г. о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, согласно постановлению Правительства РФ №719 от 17 июля 2015 г.

Автоматизация медицинских учреждений Нижегородской области проходит в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Нижегородской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Данный проект стартовал в 2019 в рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение». Основной его целью является повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур. Результатом должно стать создание автоматизированных рабочих мест, которые будут обеспечивать информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Согласно проекту, количество автоматизированных рабочих мест в государственных медицинских организациях Нижегородской области должно составить более 17 тысяч единиц до конца 2024 года.

С целью создания единого цифрового контура компания «Депо компьютерс» осуществила поставку первой тысячи моноблоков ДЕПО в региональные медицинские учреждения. Больницы, поликлиники и станция скорой медицинской помощи Нижегородской области получили современное, надежное и высокотехнологичное российское оборудование. Компания «Депо компьютерс», лидер импортозамещения в области ИКТ, обладает высокими компетенциями и опытом реализации масштабных проектов, благодаря чему поставка оборудования была реализована с опережением сроков. Сегодня 10 медицинских организаций по всей Нижегородской области уже начали работу на современных устройствах, которые полностью соответствуют требованиям Министерства здравоохранения России.

В работе медицинского персонала надёжность и конфиденциальность информации является важнейшей составляющей. Информационные системы учреждений здравоохранения должны иметь первый уровень защищенности данных в рамках исполнения Приказа ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17. Моноблоки ДЕПО полностью готовы к установке модулей доверенной загрузки для обеспечения защиты персональных данных пациентов. Помимо этого, в моноблоках ДЕПО на базе отечественных материнских плат используется встроенная аккумуляторная батарея, которая в случае аварийного отключения электропитания позволяет устройству работать автономно. Компания «Депо компьютерс» предоставила расширенную трехлетнюю гарантию на все оборудование и обеспечивает сервисное обслуживание по месту его эксплуатации.

Установленные в учреждениях здравоохранения отечественные моноблоки ДЕПО станут основой для создания единой государственной информационной системы здравоохранения Нижегородской области. Это позволит оптимизировать работу врачей, систематизировать документооборот, создать единую базу данных пациентов и назначений и обеспечить эффективную и конфиденциальную работу с данными. Повышение технической оснащенности учреждений здравоохранения переводит медицинскую отрасль на более высокий уровень, что способствует повышению качества жизни граждан.

Компания «Депо компьютерс» планирует в дальнейшем принимать самое активное участие в реализации проекта по построению единого цифрового контура и созданию новых автоматизированных рабочих мест для специалистов медицинской отрасли Нижегородской области.

«Повышение уровня качества медицины в нашей стране – важнейшая цель национального масштаба. Одной из ключевых задач в рамках достижения этой цели является оснащение учреждений здравоохранения современным высокотехнологичным оборудованием и обеспечение комфортной работы медицинского персонала, – отметила старший вице-президент «Депо компьютерс» Ольга Двойнина. - Создание автоматизированных рабочих мест на базе моноблоков ДЕПО российского производства позволит существенно упростить и ускорить работу медперсонала, сократить время цикла «врач-пациент» и в целом приведет к повышению качества медицинских услуг в Нижегородской области».