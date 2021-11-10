Отечественные решения AlterOffice и AlterOS подтвердили совместимость с облачными сервисами «СБКлауд»

Офисный пакет AlterOffice и операционная система AlterOS, разработанные специалистами Группы компаний АЛМИ, успешно протестированы на публичных облачных сервисах компании «СБКлауд», предназначенных для развёртывания виртуальной корпоративной ИТ-инфраструктуры. Оба решения являются полностью российскими и входят в Единый реестр отечественного ПО.

Команда разработчиков AlterOffice и AlterOS провела ряд испытаний для определения функциональных возможностей своих программных решений в облачных сервисах. На платформе «СБКлауд» были развернуты виртуальные машины с операционной системой AlterOS в редакциях Desktop и Server. В ходе тестирования специалисты АЛМИ и СБКлауд (ГК «Айтеко») применили различные сценарии работы пользователей с системой.

Дополнительно была проверена работа в облачных сервисах основных приложений офисного пакета AlterOffice: AText – текстовый редактор, ACell – табличный редактор, AConcept – редактор презентаций, AGraph – векторный редактор, AMail – почтовый клиент.

Таким образом, в процессе тестирования была подтверждена высокая надежность AlterOffice и AlterOS при их эксплуатации в облачных сервисах в различных режимах при максимальных нагрузках.