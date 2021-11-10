Разделы

ПО Софт
|

Отечественные решения AlterOffice и AlterOS подтвердили совместимость с облачными сервисами «СБКлауд»

Офисный пакет AlterOffice и операционная система AlterOS, разработанные специалистами Группы компаний АЛМИ, успешно протестированы на публичных облачных сервисах компании «СБКлауд», предназначенных для развёртывания виртуальной корпоративной ИТ-инфраструктуры. Оба решения являются полностью российскими и входят в Единый реестр отечественного ПО.

Команда разработчиков AlterOffice и AlterOS провела ряд испытаний для определения функциональных возможностей своих программных решений в облачных сервисах. На платформе «СБКлауд» были развернуты виртуальные машины с операционной системой AlterOS в редакциях Desktop и Server. В ходе тестирования специалисты АЛМИ и СБКлауд (ГК «Айтеко») применили различные сценарии работы пользователей с системой.

Дополнительно была проверена работа в облачных сервисах основных приложений офисного пакета AlterOffice: AText – текстовый редактор, ACell – табличный редактор, AConcept – редактор презентаций, AGraph – векторный редактор, AMail – почтовый клиент.

Таким образом, в процессе тестирования была подтверждена высокая надежность AlterOffice и AlterOS при их эксплуатации в облачных сервисах в различных режимах при максимальных нагрузках.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские компании получили возможность контролировать каждое слово своих сотрудников

ИТ-компания хулигана, скандалиста и плейбоя продана за $14 млрд после его таинственной смерти

Windows 11 научилась заряжать батареи в ноутбуках больше, чем на 100%

Microsoft готовит новую Windows для древних и слабых компьютеров

2ГИС пережил масштабное обновление. Теперь это копия «Яндекс.навигатора»

Huawei создала совершенно новый язык программирования

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

Как криптография меняет правила игры в биомедицине?
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021