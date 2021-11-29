Программный комплекс «Ассистент» совместим с ОС AlterOS и пакетом офисных приложений AlterOffice

В рамках реализации стратегии импортозамещения «Алми» и «Сафиб» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики «Алми» проверили корректность работы своего офисного пакета AlterOffice и операционной системы AlterOS с программным комплексом «Ассистент» компании «Сафиб». Стороны подтвердили совместимость своих программных решений и их бесперебойную работу на подключенных к удаленному доступу компьютерах.

Вопрос соблюдения требований информационной безопасности при удаленном доступе в сеть становится все более актуальным. Бесплатные и зарубежные программы, по мнению специалистов «Алми», не обеспечивают ее должный уровень, поэтому компания продолжает развивать свои продукты и продолжает работу над обеспечением безопасного удаленного доступа пользователей своего ПО.

«Ассистент» – разработка воронежской компании «Сафиб». Это программный комплекс для безопасного администрирования и удаленного доступа к компьютерной технике и серверному оборудованию внутри изолированной защищенной локальной сети или через интернет. Полностью соответствует требованиям информационной безопасности и допускается к применению в информационных системах персональных данных, ГИС, автоматизированных системах управления и объектах критической информационной инфраструктуры, что подтверждается Сертификатом ФСТЭК России №4162 (переоформлен 29 апреля 2021 г.) и изменениями, внесенными в сертифицированное средство защиты информации «Ассистент» 30 сентября 2021 г. Зарегистрирован в Едином реестре отечественного ПО под №3173. Со слов разработчиков, по функциональности и качеству программный комплекс «Ассистент» ничем не уступает мировым аналогам.

Группа компаний «Алми» специализируется на разработке импортозамещающего ПО, системной интеграции и передовых решениях в области цифровой трансформации бизнеса в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Станислав Орлов, технический директор ГК «Алми», сказал: «Программный комплекс «Ассистент» – это отличное решение для организации высокозащищенного удаленного доступа к компьютерам по локальной сети или через интернет. И теперь пользователи нашего офисного пакета AlterOffice и операционной системы AlterOS получат универсальное решение для информационной безопасности, а сфера применения программного комплекса «Ассистент» расширится за счет такой совместимости. Всё это делается для того, чтобы наши пользователи в лице государственных и корпоративных структур выполняли свои задачи по организации удаленной работы с наибольшей эффективностью и были уверены в сохранности своих данных и их безопасной передаче».

Панкратов Виталий, заместитель директора по управлению проектами «Сафиб», отметил: «Ассистент» на текущий момент внедрен во многих регионах России, и мы нацелены на развитие нашего продукта и его работоспособности на максимальном количестве операционных систем. Так как основная функция системы «Ассистент» – это оказание удаленной помощи и поддержки пользователям любого уровня, в независимости от используемого программного обеспечения или территориального расположения, сотрудничество с крупнейшими российскими разработчиками программного обеспечения позволяем нам выполнять нашу задачу максимально качественно».