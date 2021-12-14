ОС AlterOS и офисный пакет AlterOffice совместимы с гиперконвергентной инфраструктурой Utinet Glovirt

Завершились испытания на совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакет AlterOffice, разработанные Группой компаний АЛМИ, с платформой виртуализации Utinet Glovirt компании UTINET.

Utinet Glovirt – это российская платформа виртуализации вычислительных ресурсов, которая объединяет ИТ-инфраструктуру компании (серверы, хранилища и элементы сети) в гиперконвергентную инфраструктуру с централизованным управлением посредствам веб-интерфейса. Ее преимущество в том, что она универсальна и подходит для решения широкого круга задач. Кроме этого, в ней не нужно тратить человеческие и временные ресурсы на управление каждым элементом в отдельности, так как они управляются централизованно. По мере роста нагрузок и потребностей в вычислительных мощностях Utinet Glovirt можно легко масштабировать. И что особенно актуально – данное решение хорошо адаптировано для быстрого разворачивания VDI (инфраструктура виртуальных рабочих мест) в целях организации работы удаленных сотрудников с удобным централизованным администрированием рабочих мест.

Операционная система AlterOS создана в рамках реализации стратегии импортозамещения ПО на базе ядра Linux. AlterOS сертифицирована ФСТЭК и внесена в Единый реестр отечественного ПО. Ее дистрибутив можно сконфигурировать под индивидуальные потребности пользователя с учетом любой специфики его деятельности. ОС совместима со множеством других программных продуктов, востребованных у органов государственной власти и коммерческих предприятий (1С, «КриптоПро», «Касперский»).

Офисный пакет AlterOffice внесен в реестр отечественного ПО и включает текстовый редактор AText который поддерживает форматы DOC, DOCX, ODT, TXT и экспорт в PDF-файлы, табличный редактор ACell, редактор презентаций AConcept, почтовый клиент AMail векторный графический редактор AGraph, корпоративный мессенджер AChat. Это ПО также может быть кастомизировано под индивидуальные потребности заказчика.

Группа компаний АЛМИ основана в 2001 г. Среди основных компетенций ГК АЛМИ: разработка ПО в рамках стратегии импортозамещения, системная интеграция, внедрение и сопровождение перехода органов государственной власти и госкорпораций на импортозамещающее ПО, цифровая трансформация и сквозные цифровые технологии.

Компания UTINET - производитель серверов, сетевого оборудования, СХД на базе отечественных компонентов из Санкт-Петербурга. Имеет свое сетевое хранилище и решения для виртуализации, разрабатывает ПО для организации сети на базе тонких клиентов, систем управления. Продукты и решения UTINET присутствуют в каталоге Минпромторга.

«Теперь для всех заказчиков, у которых развернута облачная инфраструктура и функционирует система удаленных рабочих столов на платформе Utinet Glovirt, появилась возможность использовать наше комплексное решение из максимально совместимых друг с другом продуктов - ОС AlterOS и офисного пакета AlterOffice. Все преимущества работы с нашими программными продуктами и платформой Utinet Glovirt объединены в единое целое, что является еще одним важным шагом на пути импортозамещения программного обеспечения и создания отечественной альтернативы облачным сервисам зарубежных провайдеров», – сказал Станислав Орлов, технический директор ГК АЛМИ.