У скандально известного российского офисного ПО появилось четыре новых совладельца

Наделавший когда-то много шума из-за громкого судебного разбирательства с участием Минцифры российский аналог LibreOffice за последние несколько месяцев лишился трех бизнес-соучредителей и обрел четырех новых. В руках последних теперь сосредоточено 25% компании «Алми партнер», которая и занимается развитием упомянутого ПО.

Новые владельцы AlterOffice

Как выяснил CNews, в структуре владения компании, чья 100-процентная «дочка» занимается развитием скандально известного российского офисного пакета AlterOffice, произошли серьезные изменения.

Напомним, разработкой и продвижением упомянутого ПО занимается образованная в 2006 г. в Нижнем Новгороде компания «Алми партнер», которая сейчас полностью принадлежит зарегистрированному в начале 2019 г. в том же доме ООО «Алми прайм».

По данным ЕГРЮЛ, сначала 5 февраля 2022 г. из состава учредителей этого ООО вышел Роман Хоранов. Его доля в 4,26% перекочевала к другому соучредителю — Ольге Мельниковой, чей пакет вырос до 24,6%.

Спустя немногим более трех месяцев в структуре владения «Алми прайм» произошли существенно более масштабные перемены. От своих долей в 9% и 2,94% избавились Зураб Наникишвили и Светлана Солнышкова, а доля Мельниковой вновь сократилась — до 20,1%.

Также уменьшились доли двух других соучредителей: Надежды Губановой и Алексея Неклюдова — гендиректора и «Алми партнер», и «Алми прайм». У Губановой до этого момента было 9,9%, стало 3,45%. У Неклюдова было 3,3%, стало 1,15%.

Новыми совладельцами софтверного бизнеса стали Зураб Наникишвили, Анна Воронина, Алексей Орджоникидзе, Ильдар Кирасиров. Им теперь принадлежат доли в 7%, 6,25%, 6,25% и 5% соответственно. Суммарно в их руках сосредоточено 25% долей.

Кто из совладельцев чем известен

Среди всех упомянутых бывших и старых совладельцев «Алми прайм» в других бизнес-проектах, по данным ЕГРЮЛ, отметился только Неклюдов. Он также сейчас выступает гендиректором нижегородских компаний «Транспортер» (основной заявленный вид деятельности — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами), а также директором «Айти оупен планет» («дочка» «Алми партнер»; вид деятельности — оптовая торговля ПО). В «Транспортере» его доля составляет 100%.

Кроме того, Неклюдов является гендиректором московской компании «Алми трейд» (оптовая торговля ПО), которая на 50% принадлежит «Алми партнер».

Что касается новых совладельцев «Алми прайм», то Наникишвили и Воронина ни с какими другими бизнесами официально не связаны. Орджоникидзе до 17 февраля 2022 г. принадлежало 49% долей в «Алми трейд», а Кирасиров выступает гендиректором московского акционерного общества «Кронтус» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).

Редакция CNews ожидает от «Алми партнер» комментариев относительно того, на каких условиях новые соучредители компании получили свои доли, и будет ли кто-то из них принимать непосредственное участие в управлении организацией.

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Чем прославилась «Алми»

Широкую известность компания «Алми партнер» приобрела после того, как ее офисный пакет сначала исключили из реестра российского ПО при Минцифры, а потом включили обратно по решению суда.

Как ранее писал CNews, причинами исключения AlterOffice из Реестра в ноябре 2019 г. стал тот факт, что данное ПО разработано на базе офисного пакета LibreOffice, относящегося к классу свободного программного обеспечения (СПО). Кроме того, авторы AlterOffice пытались скрыть факт заимствований из LibreOffice.

Как рассказывали CNews участники рынка, знакомые с подоплекой удаления, «офисный пакет сгубили не столько сами заимствования кода из открытого ПО, сколько прямое нарушение свободной лицензии на его использование; в AlterOffice отсутствовали отсылки к реальному авторству элементов».

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Как следует из текста решения суда, вернувшего продукт в реестр в сентябре 2020 г., изначально обращение в Минкомсвязи (ныне Минцифры) о несоответствии AlterOffice требованиям, предъявляемым правилами ведения данного реестра, поступило от компании «Новые облачные технологии», разрабатывающей конкурирующий продукт — «Мой офис».

В ходе разбирательства экспертный совет при Минкомсвязи принял решение о проведении дополнительной экспертизы, которую было поручено осуществить госпредприятию НИИ «Восход». Оно пришло к выводу, что продукт AlterOffice до степени смешения схож с известным офисным пакетом LibreOffice, относящимся к классу свободного программного обеспечения (СПО) и распространяющимся по лицензии Mozila Public License (MPL).

Кроме того, два члена экспертного совета — глава Фонда информационной демократии Илья Массух и Владимир Рубанов (на тот момент управляющий директор компании «Р-платформа») — обнаружили у AlterOffice нарушения двух пунктов лицензии MPL. Согласно данным пунктам, продукты, созданные на основе разработок, распространяющихся на базе лицензии MPL, также должны распространяться с открытым исходным кодом и сохранять все необходимые упоминания о лицензионных требованиях.

В результате Минкомсвязи посчитало, что создатели продукта AlterOffice не обладают исключительными правами на данную разработку, в связи с чем данный продукт подлежит исключению из Реестра отечественного ПО. Однако у суда оказалось иное мнение.