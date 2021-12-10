«Алми» и «Поликом про» заключили партнерское соглашение

ГК «Алми» и поставщик лицензионного ПО в Северо-Западном федеральном округе «Поликом про» заключили партнерское соглашение. Два ключевых по важности программных решения ГК «Алми», операционная система AlterOS и офисный пакет AlterOffice, при содействии «Поликом про» станут доступны промышленным предприятиям и госучреждениям этого региона для реализации стратегии импортозамещения ПО

AlterOS – отечественная операционная система на ядре Linux последнего поколения. Она предназначена для работы на оборудовании с процессорной архитектурой x86_64. Система поставляется в следующих редакциях: AlterOS Desktop, AlterOS Desktop Lite, AlterOS Server. Все версии ОС имеют максимальный уровень интеграции и совместимости с большинством программных продуктов и периферийных устройств, используемых в ИТ-инфраструктуре организаций. AlterOS имеет возможность быстрого развертывания на большом количестве ПК и систему управления рабочими станциями СУРС (аналог групповых политик Microsoft); возможность добавления необходимой функциональности в репозитории ОС; графические утилиты для интеграции в домен Active Directory и другие возможности для разных групп пользователей. AlterOS сертифицирована ФСТЭК и внесена в Единый реестр отечественного ПО за №3801.

AlterOffice – офисный пакет, предназначенный для работы с офисными приложениями. В зависимости от конкретных потребностей и финансовых возможностей заказчик может приобрести различные по функциональному объему версии пакета. Например, AlterOffice версии Standard включает: текстовый редактор AText (поддерживает форматы DOC, DOCX, ODT, TXT и экспорт в PDF-файлы), табличный редактор ACell, редактор презентаций AConcept, почтовый клиент AMail (приложение для управления почтой, календарем и адресной книгой). Версия Business имеет, кроме вышеперечисленного, еще и векторный графический редактор AGraph, предназначенный для создания схем, диаграмм, технических иллюстраций и изображений. В дополнение к этому в составе AlterOffice Professional имеется корпоративный мессенджер AChat.

Всё ПО может быть кастомизировано под индивидуальные нужды заказчика.

«Поликом про» – системный интегратор, поставщик продуктов, решений и услуг в сфере информационных технологий. Компания основана в Санкт-Петербурге в 1992 г. Основные направления деятельности: проектирование, разработка и внедрение ИТ-инфраструктуры, систем информационной безопасности, сетевой и инженерной инфраструктуры; обслуживание и техническая поддержка информационных и инженерных систем; поставка лицензионного программного обеспечения и оборудования.

10 простых шагов: как эффективно внедрить ИИ в бизнес Искусственный интеллект

За 29 лет деятельности выполнены тысячи проектов различной степени сложности от простых сетевых до масштабных проектов по созданию заводской инфраструктуры. Созданные в компании решения обеспечивают непрерывную и надежную работу информационной и инженерной инфраструктуры.

Иван Купцов, менеджер по работе с партнерами ГК «Алми», сказал: «Поликом про» пользуется большим авторитетом в Северо-Западном федеральном округе как надежный поставщик ПО, и мы надеемся на долгосрочные партнерские отношения. Благодаря сотрудничеству с данной компанией, мы расширяем свою географию поставок, а предприятия и государственные учреждения этого региона смогут получить оптимальный вариант ИТ-решений в рамках стратегии импортозамещения».

Анна Севастьянова, директор «Поликом про» по продажам корпоративным заказчикам, сказала: «Наше сотрудничество c компанией ГК «Алми» – это возможность предоставить российским организациям широкий спектр продуктов и решений по программе импортозамещения: AlterOS – отечественная операционная система и AlterOffice – офисный пакет. Они хорошо зарекомендовали себя на отечественном рынке информационных технологий. ГК «Алми» – современная, передовая компания. Долгосрочное сотрудничество позволит создавать эффективные решения для наших заказчиков».