Мониторы и периферийное оборудование «Бештау» пополнят портфель OCS

OCS Distribution объявила о начале сотрудничества с российским производителем электроники ГК «Бештау».

Компания специализируется на создании персональных компьютеров, моноблоков, мониторов, клавиатур и компьютерных мышей. Производственные мощности «Бештау» расположены на территории Российской Федерации в Ростове-на-Дону и Ессентуках.

Материнские платы, корпуса, блоки питания и другие комплектующие, используемые в устройствах «Бештау», являются авторскими разработками инженеров компании. Вся продукция компании соответствует нормам и основным положениям российского законодательства и внесена в реестр Минпромторга РФ.

Партнерам OCS уже доступны периферийное оборудование (клавиатуры, компьютерные мыши) и безрамочные мониторы «Бештау». Благодаря высокой четкости с улучшенной цветопередачей их дисплей обеспечивает комфортную работу в течение всего дня. При изготовлении мониторов применяется перерабатываемый пластик, что позволяет использовать его повторно после утилизации, и вносить вклад в сохранение природы.

Партнерство с ГК «Бештау» даст OCS возможность увеличить количество российских производителей, представленных в портфеле, расширить предложение в сфере импортозамещения и обеспечить партнеров и их заказчиков широким выбором оборудования, внесенным в реестр Минпромторга. Ассортимент решений «Бештау», представленных в портфеле OCS, также планируется расширить.

Поддержкой и продвижением оборудования займется команда департамента персональных систем OCS. Специалисты дистрибьютора готовы оказать техническую и маркетинговую поддержку по продукции вендора.