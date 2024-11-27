Власти готовят норму, чтобы каждый второй монитор, продаваемый на госзакупках, был российским. Сейчас их доля 3%

Минцифры совместно с Минпромторгом предложили увеличить минимальную долю закупок отечественных мониторов с 3 до 50%. Ранее отраслевые производители предлагали увеличить минимальную долю российских мониторов в закупках до 80%.



Больше отечественного

Как стало известно CNews, Минпромторг и Минцифры предложили повысить обязательную минимальную долю закупок госкомпаниями и госструктурами отечественных мониторов с 3% до 50%. Об этом CNews сообщил представитель Минпромторга.

«В рамках проработки нового акта по национальному режиму Минпромторгом направлено проработанное совместно с Минцифры предложение по увеличению минимальной доли закупок мониторов до 50%, — отметили в министерстве. — Данное предложение сформировано с учетом достигнутых показателей минимальной доли в рамках закупок по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ и реализации государственными корпорациями и организациями с государственным участием стратегий цифровой трансформации».

Инициатива министерств действует в рамках проработки на площадке Аппарата Правительства России. Речь идет о проекте постановления Министерства финансов о «Новых правилах национального режима для закупок». На данный момент проект проходит стадию общественного обсуждения и вступит в силу 1 января 2025 г.

Отрасль хотела 80%

Сейчас госучреждения должны закупать только 3% российских мониторов от общего количества. 19 ноября 2024 г. CNews писал, что Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 попросила Правительство России увеличить обязательную долю закупок российских мониторов с 3% до 80%. В Ассоциацию 26.20 входят: «Бештау», RDWComputers, «Промобит» и другие.

Image by DC Studio On Freepik Власти предложили увеличить долю закупки отечественных мониторов с 3 до 50%

По мнению Ассоциации 26.20, нынешние 3% закупаемых российских мониторов представляют угрозу для отечественных производителей. Заказчиками активно закупаются мониторы иностранного производства. А российские компании-производители мониторов не имеют достаточного рынка сбыта, чтобы окупить вложенные инвестиции, получить положительный финансовый результат и продолжить развитие.

Увеличение доли закупок мониторов будет способствовать поддержке импортозамещения и производству радиоэлектронной продукции с высоким уровнем локализации в России. Кроме того, это поможет обеспечить технологический суверенитет и укрепить обороноспособность страны, уверены в Ассоциации 26.20.

Что думают эксперты об инициативе правительства

«Летом стало известно, что доля мониторов российских брендов достигла 10% от общего объема рынка, — рассказала CNews глава Ассоциации «Вычислительная техника» Светлана Легостаева. — При рассмотрении сегмента регулируемого рынка, для которого планируется принятие нормативных актов о введении с января 2025 г. национального режима в закупках, необходимо исходить из объемов поставок мониторов, включенных в единый реестр радиоэлектронной продукции, и их доли на данном сегменте».

По словам Легостаевой, при минимальном производственном плане компаний годовой выпуск реестровых мониторов составляет не менее 500 тыс. единиц. «Учитывая, что каждый производитель заявляет о возможности существенного увеличения объемов производства, минимальная доля закупок мониторов в 50% для регулируемого рынка является обоснованной» — подчеркнула она.

Российские производители мониторов



На сегодняшний день в России имеется 17 компаний — производителей мониторов, чья продукция включена в реестр российского оборудования Минпромторга. Среди них: «Бештау Электроникс», «ПК Аквариус», Fplus и др.

В 2023 г. CNews писал, что F+ tech («Марвел») начнет выпускать мониторы для госсектора. Первые модели, которые предполагалось внести в реестр, появятся к концу 2023 г. Компания планировала производить устройства на строящемся заводе в Подмосковье. Производство началось в 2024 г.

В январе 2023 г. в Ессентуках началось производство российских мониторов «Бештау». А 30 августа 2024 стало известно о новом предполагаемом производителе мониторов — компании «Сеть-ПК», ранее занимавшиеся дистрибьюцией.