В России появился новый производитель электроники

Сертификат на серийное производство мониторов в Москве получила малоизвестная ИТ-компания, ранее занимавшаяся дистрибуцией. Ее производственная площадка находится в бизнес-центре, и эксперты говорят, что отладить там полноценное производство трудно.

Новый игрок

Как выяснил CNews на российском рынке электроники появился новый игрок. Он может заняться выпуском мониторов.

Сертификат на серийное производство в России мониторов четырех моделей под общим названием Lan в конце августа 2024 г. получила ИТ-компания ООО «Сеть-ПК».

Ранее она занималась не производством или сборкой, а поставками ИТ-оборудования для корпоративного сектора, следует из информации на официальном сайте компании.

Представители «Сеть-ПК» не ответили на запрос CNews, когда начнется выпуск мониторов и какие технологические операции, а также отечественные компоненты будут использованы при производстве.

Производственная площадка

Согласно сертификату на серийное производство, производственные площадки для сборки мониторов располагаются в Москве на улице Выборгская, дом 16, строение 4, этаж 1, помещение № 1. Судя по «Яндекс.Картам», там располагается бизнес-центр.

FreePik Российская электроника является таковой лишь снаружи. Внутри, по большей части, она состоит из иностранных компонентов

«Полноценное производство мониторов в бизнес-центре организовать сложно, - рассказал CNews представитель производителя электроники Fplus. - Необходимы помещения большой площади, например, целый технический этаж с выделенной линией электропитания, где будут размещаться различные станки и линии поверхностного монтажа».

По его словам, мониторы российского производства от малоизвестного бренда могут стать востребованными, только если они будут реестровыми. Для включения в Реестр Минпромторга они должны набрать минимум 90 баллов. «Госзаказчики не реестровые мониторы приобретать не смогут, а, значит, аудитория будет ограничена, - продолжил он. - Коммерческим заказчикам и частным лицам ничто не мешает покупать продукцию любых известных брендов, в том числе китайских».

В России много производителей мониторов. Например, этим занимаются компании «Бештау», Depo, RDW Computers и прочие. В мае, например, CNews писал, что производством мониторов в Подмосковье занялась и компания Fplus.

Собеседники CNews на ИТ-рынке не слышали о производителе «Сеть-ПК». При этом и сайт компании указывает на то, что ранее таковой деятельностью она не занималась.

Многомиллионная выручка

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Сеть-ПК» было образовано в марте 2018 г. в Московской области, п. Гидроузел. Гендиректором компании выступает Анна Якупова. Ей также принадлежит 50% долей ООО «Сеть-ПК», вторая часть – Ольге Истоминой.

Выручку компании нельзя назвать маленькой. По итогам 2023 г. она составила 468,5 млн руб. при чистой прибыли 9,5 млн руб. В базе также содержится информация о 24 заключенных госконтрактах на общую сумму 41,8 млн руб. Суммы контрактов небольшие, например, на 1,3 млн руб. с Управлением образования и науки Липецкой области на поставку МФУ, или даже на 197 тыс. руб. на поставку мобильных телефонов для «Главного информационно-вычислительного центра Минкультуры».

Согласно официальному сайту компании, ООО «Сеть-ПК» поставляет ИТ-оборудование в рамках программы импортозамещения в соответствии с федеральными законами 44-ФЗ и 223-ФЗ. В качестве партнеров указаны такие иностранные вендоры как Acer, Dell, Lenovo и пр.