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Новосибирск вошел в топ городов, где выгодно отдохнуть весной

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, изучила планы россиян на путешествия этой весной. Как показало исследование, в марте-мае 2025 г. самые бюджетные ранние бронирования туристического жилья сделаны в основном в южных регионах России. Также в рейтинг городов с недорогими отелями попал Новосибирск. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Столица Сибири оказалась на шестом месте топа. Средний чек за ночь здесь составил 3,9 тыс. руб. Столько же будет стоить отдохнуть в Ессентуки. На 100 руб. меньше заплатят туристы в Ульяновске и Махачкале. Ночь в Астрахани обойдется гостям города в 3,6 тыс. руб. Городом с самым бюджетным жильем стал Минеральные воды, здесь средний чек за ночь составит 3,2 тыс. руб.

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В целом по России средний чек ранних бронирований на весну составляет 6,2 тыс. руб. за ночь, за год он увеличился на 10%. Больше всего заказов сделано в отелях и мини-отелях (75% от всех бронирований), 6% путешественников выбрали апартаменты, 5% — гостевые дома.

«В межсезонье цены, как правило, ниже. При этом прелесть новосибирского климата в том, что здесь есть чем заняться весной. В начале марта можно застать снежные пейзажи и зимние развлечения, но при этом температура будет более комфортной, чем в декабре-феврале, а в мае город цветёт и зеленеет, но ещё нет изнуряющей жары. А еще весна — пора дней открытых дверей в университетах, так что особенным спросом пользуется жильё для семей», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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