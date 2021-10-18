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Появились промышленные компьютеры Cincoze под управлением Ред ОС

Компании «Ред софт» и «Ниеншанц-Автоматика» подтвердили совместимость операционной системы Ред ОС с промышленными встраиваемыми компьютерами Cincoze: DA-1100-N3, DC-1200-N42, P2002E-i5, P2102E-i5, DS-1202 и DS-1302.

«Ред софт» предоставила специалистам «Ниеншанц-Автоматики» пакеты утилит-тестов, сопутствующие библиотеки и готовый скрипт, самостоятельно запускающий необходимые тесты и оформляющий результаты в протокол. В свою очередь инженеры «Ниеншанц-Автоматики» протестировали производительность процессора и проверку накопителя. Результат отражен в двустороннем сертификате.

Промышленные компьютеры Cincoze – это высокотехнологичные компьютерные системы и промышленные мониторы, предназначенные для работы в тяжелых климатических условиях и в критически важных отраслях.

Ред ОС – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. Ред ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

«"Ред софт" активно переводит объекты критической информационной инфраструктуры на отечественный, санкционно устойчивый софт, в частности на Ред ОС. Важно, чтобы операционная система была совместима с "железом" с повышенной устойчивостью к внешним вызовам, особенно в области безопасности. Благодарим «Ниеншанц-Автоматику» за сотрудничество!», — отметил заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

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