Cloud4Y предоставил «Прософт» облачную инфраструктуру

Облачный провайдер Cloud4Y предоставил «Прософт» облачную инфраструктуру. При помощи облачной платформы провайдера будет работать «1С» и вестись другая операционная деятельность.

Компания «Прософт», основанная в 1991 году, является российским дистрибьютором оборудования и программного обеспечения для автоматизации технологических процессов и встраиваемых систем. Более 30 лет компания поставляет промышленные компьютеры, платы ввода-вывода, распределенные системы управления и сбора данных и другое оборудование. Система менеджмента качества «Прософт» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Партнеры компании сертифицированы (ISO 9001).

Поскольку «Прософт» работает со сложным оборудованием и приложениями, предназначенными в том числе для жёстких условий эксплуатации, компания активно следит за новинками в ИТ и пользуется современными решениями, которые позволяют повысить скорость и качество работы. Облачные сервисы — одно из таких решений. Благодаря использованию облачной инфраструктуры можно быстрее выполнять «тяжёлые» вычисления, менять объём потребляемых ресурсов, оптимизировать внутренние бизнес-процессы компании, снизить нагрузку на штатных ИТ-специалистов.

К корпоративному облачному провайдеру Cloud4Y компания «Прософт» обратилась за масштабируемой инфраструктурой, в которой можно разместить часть данных, к которым нужен стабильный доступ, систему документооборота, а также бухгалтерскую платформу «1C». ИТ-дистрибьютору предъявила ряд требований к платформе, включая уровень дата-центров, высокую доступность сервисов, защищённость инфраструктуры. Скорость заключения договора тоже была в приоритете.

Провайдер предоставил «Прософт» бесплатную тестовую инфраструктуру для оценки возможностей облачных сервисов, простоты интеграции в бизнес-процессы и скорости работы в виртуальной среде Cloud4Y. После этого был заключён договор о сотрудничестве. В настоящее время компания «Прософт» продолжает пользоваться услугами поставщика облачных услуг.