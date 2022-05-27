Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» предложил новое решение для промышленных систем связи

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”», компания «Ангстрем-телеком», разработала новую модель сетевого коммутатора для обеспечения надежной связи в транспортной, энергетической и других сферах. На данный момент компания наладила производство этого оборудования, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Резидент ОЭЗ Москвы дополнил линейку своих телекоммуникационных продуктов новой версией промышленных сетевых коммутаторов. Предприятие может ежегодно выпускать около 20 тыс. таких устройств для установки на борту отечественных судов, в пассажирских вагонах и на другом транспорте гражданского назначения. Такие коммутаторы помогут предотвратить потерю информации, сбои и аварии из-за неправильной передачи данных», – сказал Владислав Овчинский.

Помимо транспорта, новое оборудование компании «Ангстрем-телеком» может использоваться в машиностроении, энергетике, нефтегазовой промышленности и других отраслях. Оно предназначено не только для обмена информацией без потерь и повторных пересылок данных, но и для автоматизации работы подстанций и прочих устройств, которые функционируют через промышленные сети.

«”Ангстрем-телеком” работает в ОЭЗ Москвы с 2013 г., в производство промышленного оборудования предприятие инвестировало почти 100 млн руб. Благодаря преференциям, которые получают резиденты особой экономической зоны, современной инфраструктуре площадки и удобной логистике компания смогла сосредоточиться на развитии линейки своих телекоммуникационных систем», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

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По словам генерального директора «Ангстрем-телеком» Александра Трещанского, компания создала собственное программное обеспечение для своих устройств. Это делает их менее зависимыми от иностранных разработок.

Помимо коммутаторов, продуктовая линейка «Ангстрем-телеком» включает другие изделия, такие как промышленный компьютер и устройства для сетевого доступа. Компания предоставляет комплексные технические решения, а ее изделия могут заменить зарубежные аналоги.