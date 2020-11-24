«Билайн бизнес» и Росатом испытали выделенную сеть LTE на предприятии атомной отрасли

«Билайн бизнес» (структурное подразделение «Вымпелкома») совместно с «Гринатом» (ИТ-интегратор Росатома) провели испытания выделенной беспроводной сети Private LTE (pLTE) на опытном участке в «Машиностроительном заводе» (предприятие под управлением компании «ТВЭЛ»).

«Машиностроительный завод» стал одним из первых в России промышленных объектов атомной отрасли, на котором в рамках пилотного проекта развернута технологическая сеть беспроводной связи.

Тестирование проводилось с целью подтвердить возможности создания при помощи технологии беспроводной передачи данных стандарта LTE единой среды для работы различных цифровых сервисов, используемых и планируемых к внедрению в атомной отрасли: индустриального интернета вещей, АСУ, мобильного ТОРО, абонентских терминалов PTT, а также высоконагруженных ИТ-платформ: интеллектуального видеонаблюдения, систем удаленного пилотирования, роботизации и других. Результаты испытаний подтвердили преимущества выбранной технологии, внедрение которой позволит существенно увеличить скорость реализации цифровых проектов и оптимизировать расходы на эксплуатацию инфраструктуры передачи данных.

Одно из главных преимуществ закрытой выделенной сети для атомной отрасли — возможность обеспечить передачу данных с учетом требований информационной безопасности: локально, в рамках предприятия и без использования сетей общего пользования. Запущенная в сжатые сроки опытная зона показала высокую технологическую готовность решения и обеспечила стабильной связью, несколько цифровых сервисов, внедрение которых актуально для предприятия.

Ожидается, что развитие этого проекта позволит объединить текущие системы и создаваемые элементы IIoT в рамках закрытого контура отраслевой экосистемы. Круглосуточно работающая сеть повысит эффективность и безопасность труда, станет фундаментом для построения «Индустрии 4.0», внедрения платформ предиктивной аналитики и искусственного интеллекта.

Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами «Вымпелкома», отметил: «В условиях работы предприятий атомной промышленности даже простые функциональные задачи решаются намного сложнее, чем на других объектах. А если мы говорим о построении новейшей беспроводной сети с целым комплексом пользовательских опций, то это проект беспрецедентной сложности, тестировать который необходимо с соблюдением всех требований в области безопасности. Тем не менее, нам удалось реализовать его в сжатые сроки и показать новый уровень технологических возможностей беспроводных сетей на базе технологии LTE, обеспечив при этом соответствие требованиям информационной безопасности».

Евгений Абакумов, ИТ-директор госкорпорации «Росатом», сказал: «Централизованный подход к созданию защищенной выделенной сети на базе отраслевого решения позволит с одной стороны обеспечить снижение совокупной стоимости в масштабе отрасли, а с другой — создать доверенное решение с учетом всех требований, в том числе по информационной безопасности, допущенное к использованию на территории наших предприятий. Данный проект является одним из первых на предприятиях отрасли, который демонстрирует все преимущества этой технологии для предприятий в высокотехнологичных отраслях промышленности. Топливная компания Росатома демонстрирует приверженность к использованию перспективных технологий для повышения эффективности основной деятельности».

Евгений Гаранин, директор по цифровизации компании «ТВЭЛ», сказал: «Использование беспроводной сети обеспечит гибкую коммуникацию сотрудников в условиях сложных производственных циклов от конкретного предприятия до уровня дивизиона, позволит добиться стандартизации подходов к внедрению цифровых сервисов и перейти от модели «нишевых» транспортных решений к универсальной технологии безопасной передачи данных. Учитывая высокую динамику цифровизации производственных процессов в сочетании с требованиями безопасности производственных площадок ТВЭЛ, топливный дивизион видит огромный потенциал в использовании защищенной отраслевой беспроводной сети связи».