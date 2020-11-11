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«Альфастрахование» на 78% сократила количество сбоев в бизнес-приложениях с помощью платформы AppDynamics

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AppDynamics, предоставляет компании «Альфастрахование» решение для мониторинга критических бизнес-приложений и цифровых сервисов.

Компания «Альфастрахование» – один из крупнейших игроков страхового рынка России. По мере расширения своего ассортимента онлайн-сервисов компания выбрала мониторинг производительности приложений важнейшей составляющей инициативой по ускорению цифровой трансформации и обеспечению качества обслуживания клиентов на уровне мировых стандартов.

В 2019 г. «Альфастрахование» выбрала AppDynamics для решения трех ключевых задач: уменьшение количества ежедневных простоев цифровых платформ и приложений; значительное сокращение среднего времени восстановления работоспособности (MTTR) за счет сокращения времени на выявление и устранение проблем с производительностью – чтобы обеспечить возможность ИТ-командам сосредоточиться на внедрении инноваций; обеспечение глубокой видимости и понимания картины взаимодействия с клиентами в рамках растущего портфеля цифровых технологий компании за счет корреляции показателей работоспособности приложений и эффективности бизнеса.

Год спустя интегрированные решения заметно улучшили как производительность приложений, так и состояние бизнеса в целом. Количество инцидентов в критически важных веб- и мобильных приложениях снизилось на 78%, а продолжительность простоев уменьшилась на 59%. В результате возможные потери прибыли, связанные со сбоями, сократились на 41%.

«Мы стремимся стать страховой компанией номер один во всех секторах рынка. Для этого нам необходимо оставаться технологическим лидером, обладающим самым передовым портфелем цифровых решений, – отметил ИТ-директор компании «Альфастрахование» Владимир Муравьев. – Даже 1-2% времени простоя наших цифровых сервисов может привести к значительным финансовым потерям для компании в виде несостоявшихся продаж, снижения качества обслуживания клиентов и потери репутации бренда. Решение AppDynamics помогло сократить среднее время устранения сбоев и общее количество инцидентов, с которыми мы сталкиваемся, и помогли нам связать производительность приложений с эффективностью бизнеса в целом».

Благодаря сквозному мониторингу бизнес-транзакций AppDynamics дает возможность в реальном времени отслеживать качество обслуживания клиентов как на уровне приложения, так и в рамках вспомогательной инфраструктуры. Это позволило компании «Альфастрахование» получить полное представление о поведении клиентов на сайте и в мобильном приложении и принимать быстрые решения на основе этих данных.

«Как и многие другие финансовые организации, «Альфастрахование» имеет разветвленную ИТ-инфраструктуру, которая усложняет процесс выявления проблем производительности приложений. AppDynamics предоставила заказчику единый источник информации, отражающий состояние всего портфеля приложений, и обеспечивающий прозрачность и понимание, необходимые для цифровой трансформации и достижения бизнес-целей компании», — отметил региональный директор AppDynamics по России и странам СНГ Денис Яковенко.

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